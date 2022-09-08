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Аналитик Мильчакова высказалась о перспективах дедолларизации в международных расчётах

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова высказалась о перспективах дедолларизации в международных расчётах.
Аналитик Мильчакова высказалась о перспективах дедолларизации в международных расчётах
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«У Китая вместе с Россией, как у партнёров по БРИКС, есть возможности для отказа от доллара в расчётах внутри БРИКС, и к России и Китаю наверняка присоединятся другие партнёры по этому альянсу», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По словам эксперта, основная проблема отказа от доллара — это то, что замены ему пока нет, хотя на роль такой альтернативы уже уверенно может претендовать юань.

«Но у юаня есть своя специфика, связанная, например, с тем, что обменный курс юаня достаточно жёстко регулируется Народным банком Китая, который в последние два месяца курс китайской валюты постепенно ослабляет», — отметила Мильчакова.

Как прогнозирует эксперт, через несколько лет основными валютами расчётов между странами БРИКС могут стать цифровой юань и цифровой рубль, а в перспективе — государственные цифровые валюты других стран БРИКС.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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