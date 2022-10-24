Узнать больше

Глава ЦБ Египта заявил о планах отказаться от привязки нацвалюты к доллару

Короткая ссылка
В ЦБ Египта работают над индексом египетского фунта для последующего отказа от привязки нацвалюты к доллару, заявил глава египетского регулятора Хасан Абдалла.

По его словам, к доллару привязаны в большей степени валюты нефтедобывающих стран, в списке которых Египет не числится, и США не являются основным партнёром государства.

«Мы начали работать над созданием индекса египетского фунта — он будет учитывать несколько валют, возможно, золото и другие металлы», — цитирует Абдаллу РИА Новости.

По словам главы египетского финрегулятора, часть успеха заключается в том, чтобы изменить представление, будто национальная валюта привязана к доллару.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ранее высказалась о перспективах дедолларизации в международных расчётах.

Как прогнозирует эксперт, через несколько лет основными валютами расчётов между странами БРИКС могут стать цифровой юань и цифровой рубль, а в перспективе — государственные цифровые валюты других стран БРИКС.

Глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил переход во взаиморасчётах со странами-партнёрами в рублях при дискредитации доллара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить