Глава ЦБ Египта заявил о планах отказаться от привязки нацвалюты к доллару

В ЦБ Египта работают над индексом египетского фунта для последующего отказа от привязки нацвалюты к доллару, заявил глава египетского регулятора Хасан Абдалла.

По его словам, к доллару привязаны в большей степени валюты нефтедобывающих стран, в списке которых Египет не числится, и США не являются основным партнёром государства.

«Мы начали работать над созданием индекса египетского фунта — он будет учитывать несколько валют, возможно, золото и другие металлы», — цитирует Абдаллу РИА Новости.

По словам главы египетского финрегулятора, часть успеха заключается в том, чтобы изменить представление, будто национальная валюта привязана к доллару.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ранее высказалась о перспективах дедолларизации в международных расчётах.

Как прогнозирует эксперт, через несколько лет основными валютами расчётов между странами БРИКС могут стать цифровой юань и цифровой рубль, а в перспективе — государственные цифровые валюты других стран БРИКС.

Глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил переход во взаиморасчётах со странами-партнёрами в рублях при дискредитации доллара.