Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для урегулирования конфликта на Украине

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости создания похожего на G20 формата для урегулирования конфликта вокруг Украины.
Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для урегулирования конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Andressa Anholete

«Когда был экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти экономику», — приводит портал G1 его слова.

Лула да Силва предложил учредить «ещё одну G20», которая будет заниматься украинским конфликтом.

Ранее обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование украинского конфликта, пока он может что-то решать.

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