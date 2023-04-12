SCMP: Зеленскому необходимо согласиться на переговоры, пока он не потерял право голоса

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Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование украинского конфликта, пока он может что-то решать, заявил обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани.

«Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий», — пишет Ковани.

В материале говорится, что у ВСУ заканчиваются снаряды, в то время как западная промышленность не может обеспечить необходимые объёмы военной помощи.

Он отметил, что западные политики могут оказаться не в состоянии выполнить свои обещания Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает призывы к миру на Украине возможной циничной ловушкой, целью которой является заморозка конфликта.

6 апреля глава КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня.

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