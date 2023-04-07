Le Figaro: бразильский президент Лула да Силва предложил Украине уступить Крым России

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине уступить Крым России для окончания кризиса, пишет Le Figaro.

В сообщении говорится, что с таким предложением бразильский лидер выступил 6 апреля.

Как заявил Лула да Силва, украинский президент Владимир Зеленский не может «хотеть всего».

Также в статье сообщается, что в МИД Украины раскритиковали это заявление президента Бразилии и заявили, что не будут отказываться от своей позиции по Крыму.

Ранее Лула да Силва раскритиковал действия Соединённых Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.

При этом он заявил, что Бразилиа выступает «за территориальную целостность всех государств» и не поддерживает проведение Россией спецоперации.

В Кремле отмечали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.