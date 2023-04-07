Президент Бразилии раскритиковал США и ЕС за нежелание искать мирное решение по Украине

Короткая ссылка
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал действия Соединённых Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.

«Мы полагаем, что развитые страны, в особенности ЕС и США, не должны были с готовностью вступать в войну так скоро, не уделив прежде достаточно времени для переговоров», — цитирует его ТАСС.

По словам Лула да Силва, Бразилиа выступает «за территориальную целостность всех государств» и не поддерживает проведение Россией спецоперации.

24 марта газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщила, что Лула да Силва предложил создать «мирный клуб» с участием Китая для разрешения конфликта на Украине.

Газета Globo со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию «саммита за демократию», носящую антироссийский характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить