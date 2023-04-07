Президент Бразилии раскритиковал США и ЕС за нежелание искать мирное решение по Украине

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал действия Соединённых Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.

«Мы полагаем, что развитые страны, в особенности ЕС и США, не должны были с готовностью вступать в войну так скоро, не уделив прежде достаточно времени для переговоров», — цитирует его ТАСС.

По словам Лула да Силва, Бразилиа выступает «за территориальную целостность всех государств» и не поддерживает проведение Россией спецоперации.

24 марта газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщила, что Лула да Силва предложил создать «мирный клуб» с участием Китая для разрешения конфликта на Украине.

Газета Globo со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию «саммита за демократию», носящую антироссийский характер.