Президент Бразилии предложит создать «мирный клуб» по Украине с участием Китая

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает создать «мирный клуб» с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру.

Издание пишет, что президент планирует сделать такое предложение во время своей поездки в Китай.

«Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в организации какой-либо встречи, которая бы привела к мирному процессу», — сказал министр.

Ранее президент Бразилии в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страна не намерена передавать оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в украинском конфликте.

Он также подчеркнул, что Россия является гарантом долгосрочного мира на всей планете.

В ходе визита в Китай Лула да Силва намерен обсудить свою мирную инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином.