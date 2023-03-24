Президент Бразилии предложит создать «мирный клуб» по Украине с участием Китая
- AFP
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Издание пишет, что президент планирует сделать такое предложение во время своей поездки в Китай.
«Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в организации какой-либо встречи, которая бы привела к мирному процессу», — сказал министр.
Ранее президент Бразилии в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страна не намерена передавать оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в украинском конфликте.
Он также подчеркнул, что Россия является гарантом долгосрочного мира на всей планете.
В ходе визита в Китай Лула да Силва намерен обсудить свою мирную инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином.