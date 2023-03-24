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Президент Бразилии предложит создать «мирный клуб» по Украине с участием Китая

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает создать «мирный клуб» с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру.
Президент Бразилии предложит создать «мирный клуб» по Украине с участием Китая
  • AFP
  • © EVARISTO SA

Издание пишет, что президент планирует сделать такое предложение во время своей поездки в Китай.

«Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в организации какой-либо встречи, которая бы привела к мирному процессу», — сказал министр.

Ранее президент Бразилии в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страна не намерена передавать оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в украинском конфликте.

Он также подчеркнул, что Россия является гарантом долгосрочного мира на всей планете.

В ходе визита в Китай Лула да Силва намерен обсудить свою мирную инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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