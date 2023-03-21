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Президент Бразилии считает Россию важным гарантом долгосрочного мира на всей планете

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Россия является гарантом долгосрочного мира на всей планете, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Президент Бразилии считает Россию важным гарантом долгосрочного мира на всей планете
  • Gettyimages.ru
  • © Getty Images

Об этом он сказал в интервью телеканалу «247».

«Россия не абы какая страна, не что-то незначительное. Россия очень важна для обеспечения мира во всём мире на многие века», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил о позиции Бразилии по урегулированию ситуации на Украине.

«Война идёт уже год, теперь нужно найти кого-то, кто начал бы говорить о мире, потому что США не говорят о мире», — сказал президент.

Лула да Силва намерен в ходе визита в Китай обсудить свою мирную инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином, уточняет агентство.

Ранее президент Бразилии в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страна не намерена передавать оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в украинском конфликте.

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