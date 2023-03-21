Президент Бразилии считает Россию важным гарантом долгосрочного мира на всей планете

Россия является гарантом долгосрочного мира на всей планете, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «247».

«Россия не абы какая страна, не что-то незначительное. Россия очень важна для обеспечения мира во всём мире на многие века», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил о позиции Бразилии по урегулированию ситуации на Украине.

«Война идёт уже год, теперь нужно найти кого-то, кто начал бы говорить о мире, потому что США не говорят о мире», — сказал президент.

Лула да Силва намерен в ходе визита в Китай обсудить свою мирную инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином, уточняет агентство.

Ранее президент Бразилии в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страна не намерена передавать оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в украинском конфликте.