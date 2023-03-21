Президент Бразилии считает Россию важным гарантом долгосрочного мира на всей планете
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Об этом он сказал в интервью телеканалу «247».
«Россия не абы какая страна, не что-то незначительное. Россия очень важна для обеспечения мира во всём мире на многие века», — цитирует его ТАСС.
Он напомнил о позиции Бразилии по урегулированию ситуации на Украине.
«Война идёт уже год, теперь нужно найти кого-то, кто начал бы говорить о мире, потому что США не говорят о мире», — сказал президент.
Лула да Силва намерен в ходе визита в Китай обсудить свою мирную инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином, уточняет агентство.
Ранее президент Бразилии в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страна не намерена передавать оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в украинском конфликте.