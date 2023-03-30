Globo: Бразилия не будет подписывать антироссийскую декларацию «саммита за демократию»
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Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на дипломатические источники.
В этом документе, согласно данным издания, подписанты из стран-участников саммита осуждают «агрессию Российской Федерации против Украины» и поддерживают привлечение к ответственности российского Владимира Путина.
«Правительство Лулы да Силвы не согласно с упором на войну на Украине и с использованием саммита для осуждения России», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что США направили Тайваню приглашение принять участие в «саммите за демократию» в рамках «неофициальных отношений».