Globo: Бразилия не будет подписывать антироссийскую декларацию «саммита за демократию»

Правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию «саммита за демократию», носящую антироссийский характер.

Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на дипломатические источники.

В этом документе, согласно данным издания, подписанты из стран-участников саммита осуждают «агрессию Российской Федерации против Украины» и поддерживают привлечение к ответственности российского Владимира Путина.

«Правительство Лулы да Силвы не согласно с упором на войну на Украине и с использованием саммита для осуждения России», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что США направили Тайваню приглашение принять участие в «саммите за демократию» в рамках «неофициальных отношений».