«Нервный срыв украинского режима»: Киев обвинил ЕС в невыполнении плана по совместным закупкам боеприпасов для Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба осудил Евросоюз за то, что он до сих пор не реализовал инициативу по совместным закупкам боеприпасов для ВСУ. По его словам, планы ЕС по снабжению Украины — это якобы проверка Европы на обладание стратегической автономией «в принятии новых ключевых решений» в области безопасности. Ранее в западных СМИ появилась информация о разногласиях среди членов Евросоюза по вопросу совместных закупок боеприпасов для киевского режима. По мнению экспертов, Кулеба «плеснул ведро бензина» в разгорающийся конфликт между странами ЕС из-за этой инициативы. Как отмечают аналитики, налицо «нервный срыв» украинского режима.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Евросоюз за неспособность реализовать решение о совместных закупках боеприпасов для Киева.

«Неспособность ЕС провести в жизнь своё собственное решение о совместной закупке боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых ключевых решений в области безопасности», — написал Кулеба в своём Twitter.

Ранее издание Politico, ссылаясь на источники, рассказало о разногласиях в Евросоюзе по вопросу совместных закупок боеприпасов для киевского режима. Главный предмет спора — осуществлять закупки только у производителей из ЕС или направлять деньги американским и британским компаниям.

«Франция — основной сторонник того, чтобы деньги остались внутри блока, что раздражает ряд её товарищей по Евросоюзу», — пишут журналисты, отмечая, что неназванный польский чиновник обвинил Париж в усложнении текущих переговоров.

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По данным Politico, в рамках инициативы страны ЕС планируют передавать Киеву снаряды из собственных запасов, осуществлять совместные закупки, а также обеспечивать способности производителей из ЕС удовлетворять оборонные потребности Европы.

«По словам одного из дипломатов, в числе ключевых вопросов для должностных лиц ЕС остаётся постоянная обеспокоенность тем, что европейская оборонная промышленность может не справиться с задачей поставить Украине 1 млн снарядов за 12 месяцев», — сообщили журналисты.

Напомним, 20 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил в своём Twitter, что страны ЕС решили передать украинской стороне 1 млн артиллерийских снарядов в течение года. По его словам, Евросоюз намерен выделить €1 млрд на немедленные поставки боеприпасов киевскому режиму и ещё €1 млрд — на совместные закупки снарядов.

Как отмечают СМИ, к данной инициативе намерена присоединиться Словения. При этом в Минобороны республики заявили, что ратификация правительством документа о присоединении к инициативе ЕС «не повлечёт за собой финансовых обязательств» для Любляны, так как соглашение «лишь закладывает основу международного сотрудничества».

В свою очередь, о поддержке предложения заявила Эстония, правительство которой уже приняло решение передать Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Помимо этого, Таллин безвозмездно поставит Киеву приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.

Оружейные запросы

Стоит отметить, что Киев регулярно требует у Запада нарастить транши снарядов и вооружений для ВСУ. Только за апрель президент Украины Владимир Зеленский несколько раз публично высказал подобные запросы.

Так, 5 апреля во время встречи с журналистами после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве украинский лидер заявил о дефиците снарядов у Киева. При этом, по его словам, ситуация «на участках фронта», где продолжаются тяжёлые бои, зависит в том числе от скорости и объёмов поступления военной помощи со стороны международных партнёров Киева. Поэтому чем быстрее оружие и боеприпасы будут поступать киевскому режиму и чем больше их будет, тем якобы оперативнее ВСУ «будут менять ситуацию» на поле боя.

Поставки вооружения

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На следующий день во время своего обращения к гражданам Украины Зеленский подчеркнул, что оружие и боеприпасы, а также «новые системы обороны» для киевских властей — это «вопрос номер один на всех переговорах и встречах».

11 апреля, обращаясь к населению страны, Зеленский заявил, что поддержка «украинских позиций силой оружия» — задача всех в мире, кто ценит «свободную жизнь и международный порядок, основанный на правилах».

«Это глупо — просто пассивно надеяться, что победу принесёт кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас на штурмах. Это общая задача. Победа одерживается всеми. Теми, кто за неё сражается, и теми, кто даёт оружие», — заявил он.

Через несколько дней в очередном обращении к украинцам Зеленский сказал, что в Киеве «очень ждут поставок оружия, обещанных партнёрами».

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Позднее, 19 апреля, первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что Киев получил ЗРК Patriot из Германии, Нидерландов и США. В тот же день Соединённые Штаты объявили о выделении очередного пакета военной помощи Киеву объёмом $325 млн. В него вошли боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 и 105 мм, 9 млн патронов для стрелкового оружия и высокоточные авиационные боеприпасы. Помимо этих снарядов, Вашингтон также обязался направить Киеву управляемые ракеты для боевых машин пехоты Bradley, противотанковые комплексы AT-4 и противотанковые мины.

На следующий день, 20 апреля, на сайте Белого дома появилось сообщение, что по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стороны договорились продолжить оказывать Киеву военную помощь.

«(Джо Байден и фон дер Ляйен. — RT) подтвердили стремление Соединённых Штатов и Европейского союза обеспечить Украине помощь, которая ей требуется в сферах экономики и безопасности, и продолжать тесное сотрудничество с целью заставить Кремль нести издержки за российскую агрессию», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая 21 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии, напомнил, что с начала спецоперации России на Украине контактная группа по поддержке Киева, в которую входят страны Запада и его союзники, оказала военную помощь киевскому режиму в размере $55 млрд.

«Не церемонится в высказываниях»

Впрочем, как подчеркнул заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, несмотря на масштабные поставки западных стран боеприпасов и оружия на Украину, Киев продолжает «нагло требовать новых траншей».

«Претензии Кулебы одновременно содержат в себе запрос на поставку снарядов и довольно резкую критику в отношении Евросоюза, который медлит с реализацией идеи по совместным закупкам боеприпасов для киевского режима», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Киев, находящийся в колоссальной зависимости от США, воспринимает отношения с Европой как производную контактов с Вашингтоном, а потому не церемонится в высказываниях, адресованных ЕС. Киевский режим следуют логике американских властей: пытается давить на европейцев, с тем чтобы они выполняли требования Вашингтона и Киева», — подчеркнул Шаповалов.

По словам аналитика, для Украины такая риторика уже привычна и даже стала своего рода нормой.

«Такое поведение становится возможным, поскольку Украина признаёт только один центр силы — Вашингтон, а в отношениях с европейскими политиками можно говорить, как считают в Киеве, каким угодно тоном. Что же касается реакции ЕС в ответ на такие выпады, речь идёт о полной безнаказанности Киева и попустительстве со стороны Европы в отношении украинских властей», — отметил Шаповалов.

Белый дом

AFP

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В то же время медлительность ЕС в реализации совместных закупок боеприпасов для киевского режима говорит об усталости ряда европейских стран от украинского вопроса, полагает эксперт.

«Такие настроения внутри ЕС обострились на фоне проблем внутри самого европейского объединения. Евросоюз несёт колоссальные финансовые потери из-за конфликта на Украине и не извлекает никаких выгод. Разумеется, такая ситуация приводит к тому, что у многих чиновников стран ЕС нет уверенности в правильности полномасштабной поддержки киевского режима. Европейское население оказывается во многом недовольным положением вещей. Общественное мнение воздействует на политиков, и они, в свою очередь, пытаются затянуть принятие тех или иных решений по выделению Киеву очередной порции военной помощи», — отметил Шаповалов.

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Схожей позиции придерживается и кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. В комментарии RT он отметил, что ведущим странам ЕС уже «надоели постоянные истерики Киева c требованиями нарастить помощь».

«Государства Евросоюза видят, что киевский режим в своих попытках добиться военной победы над Россией обречён, поэтому они стараются как могут минимизировать свои потери в этой заведомо проигрышной битве для украинских властей», — заявил эксперт.

Как отметил Бартош, в Киеве это осознают, а потому наращивают количество претензий в адрес ЕС.

«Украинские власти теряют терпение из-за медлительности государств Евросоюза, начинают обвинять их в своих собственных неудачах, требовать дополнительной практически безграничной помощи. Кулеба, по сути, плеснул ведро бензина в разгорающийся конфликт между странами ЕС из-за инициативы по совместной закупке боеприпасов для Киева. Налицо нервный срыв украинского режима», — заключил аналитик.