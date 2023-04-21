«Утилитарное отношение»: глава НАТО заявил, что Украина «со временем» получит членство в блоке

Украина «со временем» станет членом Североатлантического альянса. С таким утверждением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом, по его словам, на текущий момент необходимо обеспечить полную оперативную совместимость ВСУ с войсками блока. Ранее Столтенберг и представители западных стран говорили, что тема присоединения республики к НАТО должна предметно обсуждаться после окончания конфликта. По мнению экспертов, в Киеве осознают бесперспективность попыток добиться ускоренного вступления в альянс. В связи с этим украинское руководство пытается добиться от Брюсселя предоставления гарантий безопасности, хотя в НАТО уже заявили, что разговор об этом возможен после завершения боевых действий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Украина войдёт в состав Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

«Законное место Украины — в евро-атлантической семье. Законное место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным», — утверждает Столтенберг.

По его словам, в настоящее время необходимо обеспечить полную оперативную совместимость украинской армии с войсками блока, что станет «свидетельством долгосрочной преданности НАТО Украине». Также Столтенберг сообщил, что ВСУ получили помощь объёмом €150 млрд, и пообещал, что альянс усилит военную поддержку Киева.

Зеленский, в свою очередь, выступая перед журналистами, отметил, что Киев воспринимает визит генсека «как знак, что альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной — главу амбициозных решений».

«Нет ни одного объективного барьера, который препятствовал бы принятию политических решений о приглашении Украины в альянс. И именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в альянс, время для соответствующих решений. Уже невозможно представить безопасность евро-атлантического пространства без Украины, и люди понимают это», — сказал Зеленский.

«Двуличность и крайний цинизм»

Эксперты, со своей стороны, считают, что слова Столтенберга не означают скорого принятия Украины в ряды военного блока. Как напомнил в комментарии RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, ранее генсек НАТО и другие официальные лица уже говорили, что вопрос членства будет всерьёз обсуждаться после завершения вооружённого конфликта.

«Столтенберг постоянно повторяет фразы про «евро-атлантическую семью», но в то же время никогда не называет сроков. При этом главным условием, о котором, по крайней мере, заявляется публично, является окончание конфликта. Естественно, НАТО требует победы, требует того, чтобы колоссальная материальная помощь приносила практические результаты», — рассуждает Кошкин.

Инструкторы НАТО, обучающие ВСУ

© Генштаб ВСУ

По его мнению, достижение оперативной совместимости и перевооружение на технику западного производства ВСУ не стоит воспринимать как условие для вступления Украины в НАТО. Данные процессы, как полагает эксперт, необходимы прежде всего для более эффективного использования Киева в качестве инструмента борьбы с Россией.

«На Западе давно господствует утилитарное отношение к Украине. Там никого не заботит судьба её жителей. В этом плане оперативная совместимость, переход на технические стандарты НАТО свидетельствует лишь о стремлении западных кураторов лучше контролировать ВСУ, эффективнее воевать руками украинцев», — пояснил Кошкин.

Аналогичного взгляда на членство Украины в НАТО придерживается и старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин. В беседе с RT он обратил внимание на то, что западные страны не стараются скрыть своё циничное отношение к Украине.

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Неслучайно Столтенберг и представители стран НАТО постоянно муссируют тему «открытых дверей» альянса и при этом уходят от разговора о сроках и конкретных условиях вступления, подчеркнул специалист.

«Движение Украины в сторону НАТО — это способ окончательно оторвать Украину от России. Это удобный инструмент для импорта русофобии и переформатирования идентичности близкого нам народа. Так Запад формирует не только агрессивно настроенную к России политическую элиту, но и «переформатирует» идентичность населения. Вместе с тем полноправным членом альянса Киев не становится. В этом плане поражают двуличность и крайний цинизм западных политиков, не желающих нести ответственность за эту страну», — отметил Камкин.

Кроме того, с его точки зрения, для киевского режима дискурс о возможности вступления в НАТО превратился в один из краеугольных камней «нынешней пропаганды» и «способ мобилизации населения против России».

«Разговор о вступлении НАТО сейчас особого смысла в принципе не имеет, так как Устав НАТО не позволяет принять страну с территориальными претензиями или находящуюся в состоянии конфликта. То, что мы наблюдаем, — это, скорее, накручивание медийного пространства», — рассуждает Камкин.

Замена Пятой статьи

Тем не менее украинская дипломатия продолжает стучаться в двери НАТО. Так, в начале апреля киевский режим попытался воспользоваться прецедентом с быстрым вхождением в альянс Финляндии. С точки зрения украинских властей, Брюссель должен пересмотреть свой подход к предоставлению членства в блоке.

«Сегодня мы все приветствуем вступление Финляндии, которое посылает чёткий сигнал: пришло время пересмотреть старые стратегии и убеждения. Нет лучшего решения для обеспечения евро-атлантической безопасности в целом, чем членство Украины в альянсе», — сказал 4 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба перед заседанием комиссии Украина — НАТО.

Переговоры генсека НАТО Йенса Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского

© www.president.gov.ua

В ходе мероприятий 4—5 апреля Столтенберг вновь сделал акцент на том, что будущее Украины — в евро-атлантической семье», и заявил о важности продолжения работы «над достижением этой цели».

В то же время, по мнению экспертов, в Киеве осознают отсутствие реальных перспектив скорого вступления в альянс, а постоянные напоминания об этом нужны для получения больших объёмов финансовой и военной помощи.

На этом фоне ближайшей целью киевского режима является достижение согласия НАТО на предоставление республике так называемых гарантий безопасности. На пресс-конференции со Столтенбергом Зеленский вновь напомнил, что Украина рассчитывает на поддержку альянса в этом вопросе. При этом в Киеве уточнили, что тема «гарантий безопасности» не должна подменять курс на вступление в западный блок.

«Я подчёркиваю: эти гарантии безопасности ни в коем случае не заменяют и не откладывают членство Украины в НАТО. Пока будет продолжаться реализация решений, безопасность уже нужна», — сказал Зеленский.

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По мнению политика, «определённость в сфере безопасности станет надёжной защитой от повторения любой новой агрессии против нашего (украинского. — RT) народа или любого другого европейского свободного народа».

Весь перечень требований и условий зафиксирован в проекте «Киевский договор по безопасности», одним из авторов которого является бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

В преамбуле документа отмечается, что членство Украины в НАТО и ЕС значительно укрепит безопасность страны «в долгосрочной перспективе». Однако Киев «нуждается в гарантиях безопасности уже сейчас», подчёркивают авторы проекта.

Согласно документу, гарантии должны быть достигнуты посредством заключения договоров о стратегическом партнёрстве и двухсторонних соглашений между Украиной и странами западного мира. Своими гарантами Киев хотел бы видеть США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, страны Балтии и Восточной Европы.

Страны-гаранты, как считают в Киеве, должны предпринимать военные, инфраструктурные, технические и информационные меры в случае атаки на Украину. Причём часть этих действий должна быть реализована немедленно.

Танк Leopard, переданный ВСУ

© Генштаб ВСУ

По мнению Кошкина, «Киевский договор по безопасности», по сути, заменяет Пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне. В ней говорится, что нападение на одного члена альянса считается агрессией против остальных участников блока.

«Я думаю, что представители киевского режима всё-таки осознают, что Пятая статья — это, мягко говоря, не ближайшая перспектива. По этой причине они ищут некую замену ей и пытаются убедить своих «друзей» в НАТО принять хотя бы предложение по гарантиям безопасности», — отметил Кошкин.

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В Брюсселе допускают возможность предоставления гарантий безопасности Киеву, но только после завершения конфликта. По мнению Кошкина, к таким обещаниям необходимо относиться с большой долей скепсиса.

«Я сомневаюсь, что НАТО будет готово взять ответственность за Украину. Это не в их правилах. Тем более что никто с уверенностью не может утверждать и делать прогнозы о том, как закончится нынешний конфликт, в каком состоянии будет Украина. Все эти слова пока мало чего стоят», — говорит аналитик Кошкин.

Александр Камкин также считает, что любые обещания НАТО не стоят доверия. В связи с этим он прогнозирует, что альянс и западные страны будут продолжать вооружать киевский режим без предоставления каких-либо гарантий.

«Обязательства по отношению к Украине — это не в интересах НАТО. Менять свои основополагающие документы, подстраивая их под украинский контекст, альянс тоже не будет. Разговоры о гарантиях и членстве в НАТО сейчас — это морковка, которую повесили перед осликом так, чтобы он её постоянно видел, но не смог до неё дотянуться», — резюмировал Камкин.