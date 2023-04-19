Генсек НАТО заявил о желании Европы поддерживать Киев, несмотря на запрет импорта зерна

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о желании стран Европы, входящих в альянс, поддерживать Киев, несмотря на запрет импорта зерна с Украины в ряде восточноевропейских государств.
Генсек НАТО заявил о желании Европы поддерживать Киев, несмотря на запрет импорта зерна
  • AP

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с чешским президентом Петром Павелом в штаб-квартире альянса.

По его словам, отдельные страны «столкнулись с вызовами» на фоне импорта продовольствия с Украины на их территории, однако «этим должно заниматься не НАТО». 

«Конечно, эти вопросы должны быть решены, но я не думаю, что это отражает недостаток воли и желания продолжать поддерживать Украину», — цитирует Столтенберга ТАСС. 

По словам генсека альянса, он верит, что «воля к продолжению поддержки Украины в Европе огромна». Столтенберг назвал поддержку Киева «моральным долгом» Запада, добавив, что это «в интересах безопасности НАТО».

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

19 апреля власти Болгарии приняли решение ввести запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзита.

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