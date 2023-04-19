Болгария ввела запрет на ввоз продовольствия с Украины

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Власти Болгарии приняли решение ввести запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзита.
Болгария ввела запрет на ввоз продовольствия с Украины
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Об этом сообщает болгарский телеканал BTV.

Ранее премьер-министр Болгарии Гылыб Донев анонсировал обсуждение запрета импорта сельхозпродукции с Украины.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

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