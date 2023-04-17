Минсельхоз Словакии: запрет на импорт продуктов с Украины введён на неопределённый срок

В Министерстве сельского хозяйства Словакии заявили, что запрет на импорт зерновых и некоторых других продуктов с Украины введён на неопределённый срок.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Запрет на импорт будет действовать неопределённый срок в соответствии с развитием ситуации», — говорится в заявлении.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.