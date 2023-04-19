Премьер Болгарии анонсировал обсуждение запрета импорта сельхозпродукции с Украины

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Техническое правительство Болгарии обсудит запрет импорта украинской сельскохозяйственной продукции за исключением транзита, заявил болгарский премьер-министр Гылыб Донев.
Премьер Болгарии анонсировал обсуждение запрета импорта сельхозпродукции с Украины
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«Мы вынуждены вводить ограничения из-за того, что коридоры солидарности привели к тому, что значительные объёмы продовольствия с Украины остались в стране, нарушили основные производственные и торговые сети, нанеся серьёзный ущерб болгарскому бизнесу», — цитирует его телеканал BTV.

Донев добавил, что Болгария остаётся солидарной с Украиной, но банкротство местных сельхозпроизводителей ничем Киеву не помогут.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев заявил, что ведомство совместно с Минэкономики внесёт предложение о запрете импорта ряда продуктов с Украины на неопределённый срок.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

В ЕС сочли незаконными решения стран Европы запретить импорт украинской сельхозпродукции.

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