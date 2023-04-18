В Болгарии обсудят 19 апреля запрет на поставку зерна с Украины

Министр сельского хозяйства Явор Гечев в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил, что правительство страны обсудит 19 апреля запрет на поставку зерна с Украины.

«Министерство сельского хозяйства и Министерство экономики готовятся внести в среду на заседании правительства предложение о запрете импорта ряда продуктов с Украины на неопределённый срок с исключением транзитных товаров», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается нелояльная конкуренция со стороны Украины.

Ранее в ЕС сочли незаконными решения стран Европы запретить импорт украинской сельхозпродукции.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.