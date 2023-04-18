Министр экономики Словакии подписал запрет на импорт ряда продуктов с Украины
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Об этом сообщил портал teraz.sk.
«Постановление вступает в силу со дня объявления», — говорится в сообщении издания.
Ранее в ЕС сочли незаконными решения стран Европы запретить импорт украинской сельхозпродукции.
17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.
15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.