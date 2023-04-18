Министр экономики Словакии подписал запрет на импорт ряда продуктов с Украины

Министр экономики Словакии Карел Хирман подписал постановление о запрете на импорт отдельных продуктов с Украины.

Об этом сообщил портал teraz.sk.

«Постановление вступает в силу со дня объявления», — говорится в сообщении издания.

Ранее в ЕС сочли незаконными решения стран Европы запретить импорт украинской сельхозпродукции.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.