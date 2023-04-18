В ЕС сочли незаконными решения стран Европы запретить импорт украинской сельхозпродукции

Европейские дипломаты назвали незаконными решения ряда стран Европы приостановить импорт сельхозпродукции с Украины.

«Я так не думаю» — ответил Politico европейский дипломат на вопрос о том, считает ли он решение законным.

По словам собеседника издания, торговля — исключительная компетенция ЕС, это значит, что отдельные страны не могут самостоятельно заблокировать импорт.

В пользу этого аргумента высказался ещё один дипломат, сославшись на правила Всемирной торговой организации.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.