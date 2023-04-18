В ЕС сочли незаконными решения стран Европы запретить импорт украинской сельхозпродукции

Короткая ссылка
Европейские дипломаты назвали незаконными решения ряда стран Европы приостановить импорт сельхозпродукции с Украины.
В ЕС сочли незаконными решения стран Европы запретить импорт украинской сельхозпродукции
  • Gettyimages.ru
  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

«Я так не думаю» — ответил Politico европейский дипломат на вопрос о том, считает ли он решение законным.

По словам собеседника издания, торговля — исключительная компетенция ЕС, это значит, что отдельные страны не могут самостоятельно заблокировать импорт.

В пользу этого аргумента высказался ещё один дипломат, сославшись на правила Всемирной торговой организации.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить