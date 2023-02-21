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Генсек: НАТО должно обеспечить гарантии безопасности Украины после окончания конфликта

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НАТО должно подготовить долгосрочные гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Генсек: НАТО должно обеспечить гарантии безопасности Украины после окончания конфликта
  • Gettyimages.ru

«НАТО должно подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины после окончания конфликта», — приводит РИА Новости слова Столтенберга по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс не существует.

До этого Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.

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