Генсек: НАТО должно обеспечить гарантии безопасности Украины после окончания конфликта
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«НАТО должно подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины после окончания конфликта», — приводит РИА Новости слова Столтенберга по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс не существует.
До этого Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.