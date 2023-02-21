Генсек: НАТО должно обеспечить гарантии безопасности Украины после окончания конфликта

НАТО должно подготовить долгосрочные гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО должно подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины после окончания конфликта», — приводит РИА Новости слова Столтенберга по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс не существует.

До этого Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.