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Госсекретарь Блинкен заявил, что США не сомневаются в победе Украины в конфликте

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Соединённые Штаты не сомневаются в победе Украины в конфликте. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь Блинкен заявил, что США не сомневаются в победе Украины в конфликте
  • Gettyimages.ru

«У нас нет никаких сомнений по поводу победы и успеха Украины», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на Мюнхенской конференции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказал мнение, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО.

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