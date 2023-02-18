Госсекретарь Блинкен заявил, что США не сомневаются в победе Украины в конфликте
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«У нас нет никаких сомнений по поводу победы и успеха Украины», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на Мюнхенской конференции.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказал мнение, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО.