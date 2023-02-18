Госсекретарь Блинкен заявил, что США не сомневаются в победе Украины в конфликте

Соединённые Штаты не сомневаются в победе Украины в конфликте. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«У нас нет никаких сомнений по поводу победы и успеха Украины», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на Мюнхенской конференции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказал мнение, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО.