Президент Чехии: НАТО может подумать о приёме Украины в блок только после конца конфликта

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что Североатлантический альянс сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.
Президент Чехии: НАТО может подумать о приёме Украины в блок только после конца конфликта
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Об этом, как пишет ТАСС, чешский лидер сказал по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Страны НАТО смогут подумать о приёме Украины в альянс, только когда боевые действия закончатся», — подчеркнул Павел.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вопросу вступления Украины в НАТО.

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