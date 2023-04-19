Президент Чехии: НАТО может подумать о приёме Украины в блок только после конца конфликта

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Североатлантический альянс сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.

Об этом, как пишет ТАСС, чешский лидер сказал по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Страны НАТО смогут подумать о приёме Украины в альянс, только когда боевые действия закончатся», — подчеркнул Павел.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вопросу вступления Украины в НАТО.