Президент Чехии: НАТО может подумать о приёме Украины в блок только после конца конфликта
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Об этом, как пишет ТАСС, чешский лидер сказал по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Страны НАТО смогут подумать о приёме Украины в альянс, только когда боевые действия закончатся», — подчеркнул Павел.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вопросу вступления Украины в НАТО.