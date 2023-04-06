FT: США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО

Короткая ссылка
США, Германия и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вопросу вступления Украины в НАТО, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
FT: США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО
  • Gettyimages.ru

«США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также балтийских стран, предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства», — говорится в материале.

Согласно данным собеседников газеты, на этой неделе главы МИД стран НАТО обсуждали, необходимо ли предоставить Украине «дорожную карту» по вступлению в альянс.

Отмечается, что американская сторона выступила против данного предложения.

Как ранее писала газета The Wall Street Journal, НАТО размышляет над утешительным призом для Украины после вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

До этого главы МИД стран альянса договорились разработать многолетнюю стратегическую программу поддержки Украины.

Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля.

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить