FT: США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО

США, Германия и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вопросу вступления Украины в НАТО, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также балтийских стран, предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства», — говорится в материале.

Согласно данным собеседников газеты, на этой неделе главы МИД стран НАТО обсуждали, необходимо ли предоставить Украине «дорожную карту» по вступлению в альянс.

Отмечается, что американская сторона выступила против данного предложения.

Как ранее писала газета The Wall Street Journal, НАТО размышляет над утешительным призом для Украины после вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

До этого главы МИД стран альянса договорились разработать многолетнюю стратегическую программу поддержки Украины.

Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля.

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО.