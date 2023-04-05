Столтенберг: в НАТО договорились разработать многолетнюю стратпрограмму поддержки Украины

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Главы МИД стран НАТО договорились разработать многолетнюю стратегическую программу поддержки Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи в Брюсселе.
Столтенберг: в НАТО договорились разработать многолетнюю стратпрограмму поддержки Украины
  • AP
  • © Virginia Mayo

По его словам, министры пришли к выводу о необходимости укрепить украинскую армию и принять меры для безопасности страны.

«Мы договорились приступить к разработке многолетней стратегической программы поддержки Украины. Это чёткая демонстрация намерения повысить оперативную совместимость Украины с НАТО, её модернизацию до стандартов НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран НАТО заявил о необходимости завершения украинского конфликта дипломатическим путём.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский обсудит подготовку к переговорам с Москвой.

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