Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Варшаву с целью подготовки к переговорам с Россией, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, украинский конфликт пришёл к «стратегическому тупику».

Он отметил, что в ближайшее время следует ожидать попытки компромисса между Россией и Украиной.

«Думаю, что это первая из серии подобных поездок. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки», — сказал Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.

Экс-военный добавил, что усталость стран Запада от конфликта также способствует его урегулированию.

Ранее глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что неважно, кто мог бы вести переговоры о мире на Украине — Запад или страны, близкие к России.

В декабре издание The Washington Post сообщило, что Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта на Украине из-за повреждения энергетических систем в стране.