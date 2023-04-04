Asahi Shimbun: Киев должен пойти на компромисс c Россией и отказаться от Донбасса и Крыма
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На фоне экономических проблем в долгосрочной перспективе Украина «долго не продержится», говорится в статье.
«Возможным компромиссом может стать отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ», — пишут авторы.
Ранее глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что неважно, кто мог бы вести переговоры о мире на Украине — Запад или страны, близкие к России.
В декабре издание The Washington Post сообщило, что Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта на Украине из-за повреждения энергетических систем в стране.