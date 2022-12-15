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Washington Post: Запад готовится к худшим сценариям развития конфликта на Украине

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Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта на Украине зз-за повреждения энергетических систем в стране.
Washington Post: Запад готовится к худшим сценариям развития конфликта на Украине
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом пишет The Washington Post.

«Украине может понадобиться ещё $2 млрд в месяц, и политические лидеры на Западе начали пытаться подготовить граждан к наихудшим сценариям», — говорится в статье.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы.

13 декабря генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что все крупные электростанции и системы электропередачи Украины повреждены.

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