Washington Post: Запад готовится к худшим сценариям развития конфликта на Украине

Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта на Украине зз-за повреждения энергетических систем в стране.

Об этом пишет The Washington Post.

«Украине может понадобиться ещё $2 млрд в месяц, и политические лидеры на Западе начали пытаться подготовить граждан к наихудшим сценариям», — говорится в статье.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы.

13 декабря генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что все крупные электростанции и системы электропередачи Украины повреждены.