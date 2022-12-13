Генсек ООН: все крупные электростанции и системы электропередачи Украины повреждены

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что все крупные электростанции и системы электропередачи Украины повреждены.

Об этом Гутерреш заявил в обращении к участникам Международной конференции в поддержку устойчивости общества Украины, которая проходит во Франции.

«Все крупные украинские электростанции и системы электропередачи пострадали от российских бомбардировок», — цитирует его РИА Новости.

В Минобороны сообщали, что армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

В Кремле сообщали, что Россия не наносит удары по социальным объектам в рамках спецоперации на Украине, однако цели, прямо или косвенно относящиеся к украинскому военному потенциалу, подлежат поражению.