Генсек ООН: все крупные электростанции и системы электропередачи Украины повреждены
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Об этом Гутерреш заявил в обращении к участникам Международной конференции в поддержку устойчивости общества Украины, которая проходит во Франции.
«Все крупные украинские электростанции и системы электропередачи пострадали от российских бомбардировок», — цитирует его РИА Новости.
В Минобороны сообщали, что армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
В Кремле сообщали, что Россия не наносит удары по социальным объектам в рамках спецоперации на Украине, однако цели, прямо или косвенно относящиеся к украинскому военному потенциалу, подлежат поражению.