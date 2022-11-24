В Кремле заявили, что Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по социальным объектам в рамках спецоперации на Украине.

«Ударов по социальным объектам как не было, так и нет», — сказал он.

При этом представитель Кремля добавил, что цели, прямо или косвенно относящиеся к военному потенциалу Украины, подлежат поражению.

Также Песков заявил, что у Киева есть все возможности для урегулирования ситуации на Украине посредством выполнения требований Москвы.

Армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники, сообщили в Минобороны.