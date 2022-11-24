Узнать больше

В Кремле заявили, что Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по социальным объектам в рамках спецоперации на Украине.
В Кремле заявили, что Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Soltan Frédéric

«Ударов по социальным объектам как не было, так и нет», — сказал он.

При этом представитель Кремля добавил, что цели, прямо или косвенно относящиеся к военному потенциалу Украины, подлежат поражению.

Также Песков заявил, что у Киева есть все возможности для урегулирования ситуации на Украине посредством выполнения требований Москвы.

Армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники, сообщили в Минобороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить