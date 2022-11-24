Песков: Киев имеет все возможности урегулировать ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Киева есть все возможности для урегулирования ситуации на Украине посредством выполнения требований Москвы.

Он отметил, что у властей Украины есть все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло.

По его словам, у Киева есть все возможности для урегулирования ситуации таким образом, чтобы выполнить требования Москвы и «прекратить, соответственно, все возможные страдания мирного населения».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта во избежание полного уничтожения Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил надежду, что Киев вернётся за стол переговоров с Москвой.