Песков: Киев имеет все возможности урегулировать ситуацию на Украине
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
Он отметил, что у властей Украины есть все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло.
По его словам, у Киева есть все возможности для урегулирования ситуации таким образом, чтобы выполнить требования Москвы и «прекратить, соответственно, все возможные страдания мирного населения».
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта во избежание полного уничтожения Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил надежду, что Киев вернётся за стол переговоров с Москвой.