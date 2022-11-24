Лукашенко заявил, что Киев должен прекратить конфликт во избежание уничтожения Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта во избежание полного уничтожения Украины.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу «Звезда». Видеофрагмент с заявлением Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По мнению белорусского президента, «всё сейчас в руках Украины», если в Киеве не хотят гибели огромного количества людей, то «нужно остановиться».

«Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что народ Украины начнёт подталкивать руководство страны к ведению переговоров с Россией.