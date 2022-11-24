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Лукашенко заявил, что Киев должен прекратить конфликт во избежание уничтожения Украины

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта во избежание полного уничтожения Украины.
Лукашенко заявил, что Киев должен прекратить конфликт во избежание уничтожения Украины
  • AFP
  • © Maxim GUCHEK / BELTA

Об этом он сказал в комментарии телеканалу «Звезда». Видеофрагмент с заявлением Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По мнению белорусского президента, «всё сейчас в руках Украины», если в Киеве не хотят гибели огромного количества людей, то «нужно остановиться».

«Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины», — заявил Лукашенко. 

Ранее Лукашенко заявил, что народ Украины начнёт подталкивать руководство страны к ведению переговоров с Россией.

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