Лукашенко заявил, что Киев должен прекратить конфликт во избежание уничтожения Украины
- AFP
- © Maxim GUCHEK / BELTA
Об этом он сказал в комментарии телеканалу «Звезда». Видеофрагмент с заявлением Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
По мнению белорусского президента, «всё сейчас в руках Украины», если в Киеве не хотят гибели огромного количества людей, то «нужно остановиться».
«Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины», — заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что народ Украины начнёт подталкивать руководство страны к ведению переговоров с Россией.