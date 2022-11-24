Лукашенко: украинский народ будет подталкивать власти страны к переговорам
«В том, что конфликт, война у него на территории, посмотрите, через год-два народ его будет обвинять: «Почему ты сделал так, что война эта началась?», — приводит РИА Новости слова Лукашенко российскому телеканалу «Звезда» на полях саммита ОДКБ в Ереване.
Он отметил, что данная ситуация будет подталкивать украинское правительство к переговорам.
Белорусский лидер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не страдает без электричества, в отличие от украинского народа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев весьма скрупулёзно выполняет директивы Запада.
Он также отметил, что в вопросе переговоров с Россией у украинских властей семь пятниц на неделе.
Песков напомнил, что Киев сначала запрещает вести диалог с Москвой, а потом говорит, что не против переговоров.