Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народ Украины начнёт подталкивать руководство страны к ведению переговоров с Россией.

«В том, что конфликт, война у него на территории, посмотрите, через год-два народ его будет обвинять: «Почему ты сделал так, что война эта началась?», — приводит РИА Новости слова Лукашенко российскому телеканалу «Звезда» на полях саммита ОДКБ в Ереване.

Он отметил, что данная ситуация будет подталкивать украинское правительство к переговорам.

Белорусский лидер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не страдает без электричества, в отличие от украинского народа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев весьма скрупулёзно выполняет директивы Запада.

Он также отметил, что в вопросе переговоров с Россией у украинских властей семь пятниц на неделе.

Песков напомнил, что Киев сначала запрещает вести диалог с Москвой, а потом говорит, что не против переговоров.