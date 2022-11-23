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Лукашенко призвал начать мирные переговоры по ситуации на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал начать мирные переговоры по ситуации на Украине.
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по ситуации на Украине
  • AP

«Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?» — цитирует его РИА Новости.

Лукашенко сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев весьма скрупулёзно выполняет директивы Запада.

Он также отметил, что в вопросе переговоров с Россией у украинских властей семь пятниц на неделе.

Песков напомнил, что Киев сначала запрещает вести диалог с Москвой, а потом говорит, что не против переговоров.

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