Лукашенко призвал начать мирные переговоры по ситуации на Украине
- AP
«Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?» — цитирует его РИА Новости.
Лукашенко сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев весьма скрупулёзно выполняет директивы Запада.
Он также отметил, что в вопросе переговоров с Россией у украинских властей семь пятниц на неделе.
Песков напомнил, что Киев сначала запрещает вести диалог с Москвой, а потом говорит, что не против переговоров.