В вопросе переговоров с Россией у украинских властей семь пятниц на неделе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Киев сначала запрещает вести диалог с Москвой, а потом говорит, что не против переговоров.

«Действительно, у украинских визави семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что хотят переговоры, но публичные», — сказал представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от западных партнёров «сигналы» о том, что Россия готова к прямым переговорам.

Ранее Зеленский утверждал, что Киев не намерен заключать новые Минские соглашения с Москвой.