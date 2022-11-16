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Зеленский заявил о «сигналах» от партнёров о готовности России к переговорам

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от западных партнёров «сигналы» о том, что Россия готова к прямым переговорам.
Зеленский заявил о «сигналах» от партнёров о готовности России к переговорам
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, (президент России Владимир. — RT) Путин хочет прямых переговоров», — приводит слова украинского лидера РИА Новости.

Зеленский добавил, что намерен предложить публичную форму переговоров, чтобы они не проходили «за кулисами».

Между тем ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен заключать новые Минские соглашения с Москвой.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.

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