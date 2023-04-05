Чавушоглу указал НАТО на необходимость завершить конфликт на Украине дипломатией
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«В ходе наших контактов мы указали на необходимость завершения войны на Украине путем переговоров и дипломатии», — цитирует его ТАСС.
Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский обсудит подготовку к переговорам с Москвой.
5 апреля он прибыл в Польшу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.