Чавушоглу указал НАТО на необходимость завершить конфликт на Украине дипломатией

Короткая ссылка
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран НАТО заявил о необходимости завершения украинского конфликта дипломатическим путём.
Чавушоглу указал НАТО на необходимость завершить конфликт на Украине дипломатией
  • AP
  • © Olivier Matthys

«В ходе наших контактов мы указали на необходимость завершения войны на Украине путем переговоров и дипломатии», — цитирует его ТАСС.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский обсудит подготовку к переговорам с Москвой.

5 апреля он прибыл в Польшу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить