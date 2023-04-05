Зеленский прибыл в Польшу

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с визитом.
Зеленский прибыл в Польшу
  • AP

«Владимир Зеленский уже в Польше», — говорится в сообщении радиостанции RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

Это первый официальный визит украинского лидера в Польшу.

В рамках пребывания в стране планируются переговоры по теме военной помощи Украине, восстановления и пути страны в ЕС и НАТО.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак также заявил, что в Варшаве Зеленский обсудит подготовку к переговорам с Москвой.

В декабре издание The Washington Post сообщило, что Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта на Украине из-за повреждения энергетических систем в стране.

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