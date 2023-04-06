WSJ: НАТО думает об утешительном призе для Украины после вступления Финляндии в альянс

НАТО размышляет над утешительным призом для Украины после вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается в статье, ещё в 2008 году сообщалось, что Украина в конечном итоге присоединится к альянсу, но сроки не назывались.

В материале говорится, что, так как вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, в альнсе обсуждают, какой утешительный приз предложить стране, чтобы продемонстрировать поддержку и поощрение, при этом не обещая слишком многого.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее главы МИД стран НАТО договорились разработать многолетнюю стратегическую программу поддержки Украины.

Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля.

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО.