WSJ: после вступления Финляндии в НАТО альянс размышляет над утешительным призом для Украины

Несмотря на стремительное вступление Финляндии в НАТО, статус и перспективы Украины в альянсе остаются в подвешенном состоянии, пишет The Wall Street Journal. На этом фоне в Организации Североатлантического договора размышляют над утешительным призом для Украины, чтобы продемонстрировать поддержку, но не обещать слишком многого.

Взгляды министров иностранных дел стран — членов НАТО, встретившихся во вторник в Брюсселе, обращены не только на поле боя на Украине, но и на будущее отношений страны с альянсом. Как отмечает The Wall Street Journal, этот вопрос является приоритетным, учитывая, что, когда лидеры стран НАТО соберутся на ежегодную встречу в июле, их ждёт давление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, требующего ускорения процесса вступления в альянс.

Во вторник, в 74-ю годовщину основания НАТО, альянс расширился, когда в него официально вступила Финляндия. На церемонии поднятия флага у штаб-квартиры Организации Североатлантического договора генеральный секретарь Йенс Столтенберг приветствовал 31-го члена альянса. Финляндия подала заявку в мае прошлого года вместе со Швецией, однако Стокгольм остаётся в подвешенном состоянии из-за возражений со стороны Турции и Венгрии. Впрочем, остальные члены выразили оптимизм, предположив, что к летней встрече в Вильнюсе в НАТО будет уже 32 члена.

Быстрое вступление Финляндии контрастирует со статусом и перспективами Украины в альянсе. Ещё в 2008 году страны НАТО заявили, что Украина в конечном итоге присоединится к альянсу, но не уточнили, в какие сроки. Сегодня, однако, там исключают быстрые действия на этом направлении прежде всего потому, что в случае членства Киева НАТО оказалось бы в прямом конфликте с Москвой, чего там старательно избегают.

Так как вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, там обсуждают, какой утешительный приз предложить стране, чтобы продемонстрировать поддержку и поощрение, при этом не обещая слишком многого. Что бы ни было предложено на саммите в Вильнюсе, это станет основой для отношений НАТО с Киевом на ближайшие месяцы или даже годы, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, в альянсе пытаются решить, предложить ли Украине твёрдые гарантии безопасности или более расплывчатые гарантии и как найти баланс между созданием краткосрочного военного потенциала и формированием долгосрочных политических связей.

В понедельник Столтенберг заявил, что министры на встрече начнут работу над тем, что он назвал многолетней программой для Украины. «Мы обсудим, как мы можем усилить нашу поддержку, в том числе продолжение укрепления Вооружённых сил Украины и их переход от советского оборудования и доктрины к оборудованию и доктрине НАТО», — заявил генсек.

По словам Столтенберга, страны альянса предоставили Украине военную помощь на сумму более $70 млрд. Впрочем, вопрос о том, как могут выглядеть меры по прекращению конфликта и сдерживанию любой будущей агрессии, находится в стадии обсуждения.

Ближайшие к Украине и России страны, в том числе Польша, Литва и Эстония, настаивают на надёжных гарантиях безопасности, чётком пути членства и тесных политических связях с Киевом. Однако другие, в том числе США, Германия и Франция, выступают за то, чтобы больше внимания уделять более насущным проблемам, таким как предоставление Украине оружия, финансирования и гуманитарной поддержки.

Одной из областей, требующих внимания в ближайшей перспективе, является то, что НАТО называет всеобъемлющим пакетом помощи для Украины, который призван повысить шансы страны на вступление в альянс. Среди его целей: развитие демократических и государственных институтов в стране, улучшение военного командования и контроля, а также приведение логистики и стандартов в соответствие с требованиями НАТО.

Во второй группе членов альянса утверждают, что это важнее, нежели теоретические дискуссии о том, как может выглядеть послевоенное соглашение между Украиной и НАТО.

«Мы должны сосредоточиться на войне. Всё остальное зависит от её исхода», — приводит The Wall Street Journal слова одного из дипломатов, пожелавшего остаться анонимным.