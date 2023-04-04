Bloomberg: €500 млн в год для Украины — Столтенберг хочет заставить членов НАТО увеличить свои взносы

Генеральный секретарь планирует создать комплексный пакет помощи, чтобы модернизировать Вооружённые силы Украины и привести их в соответствие со стандартами функциональной совместимости НАТО. Это означает, что альянс сможет поддерживать её современным летальным оружием, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давит на членов альянса, чтобы они выделили помощь Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Речь идёт о €500 млн в год, которые планируется направить на нелетальную помощь и долгосрочную поддержку.

По информации агентства, Столтенберг хочет создать комплексный пакет помощи для Украины, который будет включать топливо, защитное снаряжение, средства борьбы с беспилотниками. Оплатить такой подарок должны страны — члены НАТО, увеличив свои взносы.

Долгосрочная часть помощи подразумевает модернизацию вооружённых сил страны и приведение их «в соответствие со стандартами функциональной совместимости НАТО». Дальнейшие детали пока находятся в разработке, сообщил Bloomberg источник на условиях анонимности.

Сейчас у членов альянса заканчивается вооружение советских времён, которое они поставляли Украине. Соответствие стандартам альянса означает, что НАТО сможет поддерживать Украину современным смертоносным оружием.

Столтенберг уже сообщил журналистам, что министры иностранных дел стран НАТО начнут обсуждение многолетней программы поддержки Украины во время встречи в Брюсселе во вторник. По его словам, также планируется поддержка страны в послевоенный период.

Это необходимо, чтобы Украина «приблизилась к НАТО путём осуществления реформ, продолжая модернизировать свои институты обороны и безопасности, включая борьбу с коррупцией и переход от оборудования, стандартов, доктрин советских времён к стандартам и доктринам НАТО», — приводит Bloomberg слова генерального секретаря.

Члены альянса обещали принять Украину в НАТО, но конкретных планов пока не было озвучено, как и обсуждения шагов для достижения этой цели. Bloomberg пишет, что прежде всего это связано с опасением вовлечения альянса в открытое военное противостояние с Россией. Однако им важно держать Украину рядом в долгосрочной перспективе, чтобы не допустить возможной активизации действий России после окончания военного конфликта.