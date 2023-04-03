«Боюсь, Финляндия довольно дорого заплатит» — ABC поинтересовалось у жителей приграничного с Россией города, как они относятся к членству в НАТО

Жительница приграничного с Россией города Иматра в общении с журналистами испанского издания ABC выразила опасения, что Финляндия «заплатит довольно дорого за членство в НАТО». Между тем председатель местного муниципального совета заявила, что вступление её страны в Североатлантический альянс не окажет какого-то серьёзного влияния.
ЭЙЯ ХАЛЛИКАЙНЕН, местная жительница: Боюсь, Финляндия заплатит довольно дорого за членство в НАТО. Но наши политики считают, что так безопаснее. Поэтому нам придётся с этим жить (смеётся).
Иматра. В семи километрах от России.
АННА ХЕЛЬМИНЕН, председатель муниципального совета Иматры: Меня зовут Анна Хельминен. Я — председатель городского совета здесь, в городе Иматра. Российская граница находится очень близко от нас. От центра города до этой границы — всего чуть больше пяти километров.
ЭЙЯ ХАЛЛИКАЙНЕН: Мы об этом не думаем. Мы настолько к этому привыкли. Мы не боимся России. Меня зовут Эйя Халликайнен. Я родилась здесь. Я жила неподалёку от России, в километре от неё. Мы готовы к тому, что что-то может произойти. А может и не произойти. Поэтому нельзя беспокоиться о том, что случится завтра, нужно жить сегодняшним днём.
КАРИ КЕМППИНЕН, пограничник: До 2019 года через нас здесь, на пограничном переходе Иматра, проходило от 5 тысяч до 13 тысяч пассажиров в день. А сейчас от 200 до 250 человек в день. Меня зовут Кари Кемппинен, старший сержант пограничной службы в Иматре. У нас хорошие отношения с нашими коллегами на российской стороне. У нас есть протокол, как нам работать вместе.
АННА ХЕЛЬМИНЕН:Мы работали вместе с русскими, например, по теме городского сотрудничества с местным населением, которое посещает жителей российской стороны. Все вопросы официального сотрудничества были отменены. На деле решение по (вступлению в. — ИноТВ) НАТО довольно быстро вошло в умы финского народа, поскольку за последний год мнение изменилось от «может быть, НАТО» и «никакого НАТО» до «да, НАТО». Так что…
ЭЙЯ ХАЛЛИКАЙНЕН: Полагаю, нам придётся выделить земли под военные нужды.
АННА ХЕЛЬМИНЕН: Думаю, это не окажет никакого влияния, по крайней мере серьёзного, поскольку граница останется там же. Крупнейшее изменение будет состоять в том, что если раньше мы были, скажем так, внешней границей ЕС, то в будущем — не только ЕС, но и НАТО. Каковы будут последствия, мы пока не знаем. Но, по моему мнению, больших изменений не будет.
ЭЙЯ ХАЛЛИКАЙНЕН: В настоящий момент я не считаю Россию нашим врагом. Такого мнения я придерживалась как на протяжении всего моего детства, так и во взрослые годы. Но сегодня это уже не так стабильно. Ты уже никогда не можешь доверять России. Нужно знать своих друзей, но своих врагов нужно знать ещё лучше.
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