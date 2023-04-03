«Боюсь, Финляндия довольно дорого заплатит» — ABC поинтересовалось у жителей приграничного с Россией города, как они относятся к членству в НАТО

Жительница приграничного с Россией города Иматра в общении с журналистами испанского издания ABC выразила опасения, что Финляндия «заплатит довольно дорого за членство в НАТО». Между тем председатель местного муниципального совета заявила, что вступление её страны в Североатлантический альянс не окажет какого-то серьёзного влияния.

ЭЙЯ ХАЛЛИКАЙНЕН, местная жительница: Боюсь, Финляндия заплатит довольно дорого за членство в НАТО. Но наши политики считают, что так безопаснее. Поэтому нам придётся с этим жить (смеётся).



Иматра. В семи километрах от России.



АННА ХЕЛЬМИНЕН, председатель муниципального совета Иматры: Меня зовут Анна Хельминен. Я — председатель городского совета здесь, в городе Иматра. Российская граница находится очень близко от нас. От центра города до этой границы — всего чуть больше пяти километров.



ЭЙЯ ХАЛЛИКАЙНЕН: Мы об этом не думаем. Мы настолько к этому привыкли. Мы не боимся России. Меня зовут Эйя Халликайнен. Я родилась здесь. Я жила неподалёку от России, в километре от неё. Мы готовы к тому, что что-то может произойти. А может и не произойти. Поэтому нельзя беспокоиться о том, что случится завтра, нужно жить сегодняшним днём.



КАРИ КЕМППИНЕН, пограничник: До 2019 года через нас здесь, на пограничном переходе Иматра, проходило от 5 тысяч до 13 тысяч пассажиров в день. А сейчас от 200 до 250 человек в день. Меня зовут Кари Кемппинен, старший сержант пограничной службы в Иматре. У нас хорошие отношения с нашими коллегами на российской стороне. У нас есть протокол, как нам работать вместе.



АННА ХЕЛЬМИНЕН: Мы работали вместе с русскими, например, по теме городского сотрудничества с местным населением, которое посещает жителей российской стороны. Все вопросы официального сотрудничества были отменены. На деле решение по (вступлению в. — ИноТВ) НАТО довольно быстро вошло в умы финского народа, поскольку за последний год мнение изменилось от «может быть, НАТО» и «никакого НАТО» до «да, НАТО». Так что…



ЭЙЯ ХАЛЛИКАЙНЕН: Полагаю, нам придётся выделить земли под военные нужды.



АННА ХЕЛЬМИНЕН: Думаю, это не окажет никакого влияния, по крайней мере серьёзного, поскольку граница останется там же. Крупнейшее изменение будет состоять в том, что если раньше мы были, скажем так, внешней границей ЕС, то в будущем — не только ЕС, но и НАТО. Каковы будут последствия, мы пока не знаем. Но, по моему мнению, больших изменений не будет.



ЭЙЯ ХАЛЛИКАЙНЕН: В настоящий момент я не считаю Россию нашим врагом. Такого мнения я придерживалась как на протяжении всего моего детства, так и во взрослые годы. Но сегодня это уже не так стабильно. Ты уже никогда не можешь доверять России. Нужно знать своих друзей, но своих врагов нужно знать ещё лучше.



Дата публикации 02 апреля 2023 года.