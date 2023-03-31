Das Erste: турецкий парламент ратифицировал заявку Финляндии на вступление в НАТО

Парламент Турции ратифицировал заявку Финляндии на вступление в НАТО, сообщает Das Erste. Таким образом, для окончательного вступления в альянс Хельсинки осталось предпринять лишь несколько формальных шагов: ожидается, что их выполнение займёт несколько дней, после чего Финляндия будет официально принята в НАТО уже в следующий вторник на встрече министров иностранных дел альянса.
Турецкий парламент ратифицировал заявку Финляндии на членство в НАТО, пишет Das Erste. Как отмечает издание, Турция стала последней страной альянса, одобрившей вступление Финляндии.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг написал у себя в Twitter, что вступление Финляндии «укрепит и сделает более безопасной общую семью НАТО». Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что хочет поблагодарить все страны альянса за их доверие и поддержку. По его словам, Финляндия будет сильным и способным членом НАТО.
Одобрение финской заявки турецким парламентом было практически гарантировано, после того как в минувшую пятницу президент Турции Реджеп Эрдоган, спустя месяцы задержек, всё же дал Хельсинки «зелёный свет», пишет Das Erste. Теперь же Финляндия должна выполнить ряд технических шагов для окончательного вступления в альянс. Ожидается, что выполнение формальностей займёт несколько дней, после чего Финляндия будет официально принята в НАТО уже в следующий вторник на встрече министров иностранных дел альянса.
Что же касается заявки Швеции, то Турция продолжает блокировать вступление Стокгольма в НАТО, пишет Das Erste. Кроме того, шведскую заявку не ратифицировала и Венгрия.
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