Hürriyet Daily News: Эрдоган одобрил членство Финляндии в НАТО, но отложил ратификацию заявки Швеции

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале процесса ратификации вступления Финляндии в НАТО, сообщает Hürriyet Daily News. При этом турецкий лидер вновь отклонил одобрение заявки Швеции, заявив, что Стокгольм не исполняет требования турецкой стороны.
Турция приняла решение одобрить членство Финляндии в НАТО, ввиду «конкретных и честных» мер финской стороны против террористических организаций, сообщает Hürriyet Daily News. При этом заявка на членство Швеции снова будет отложена.
О начале процесса ратификации вступления Финляндии в НАТО объявил президент Турции Реджеп Эрдоган, во время своей совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, находящимся в Анкаре с визитом. Ниинистё поблагодарил Эрдогана за это решение, заявив, что это очень важный шаг для всего населения Финляндии. При этом финский политик также отметил, что членство Финляндии в НАТО будет окончательно оформлено только тогда, когда в альянс будет принята Швеция.
Однако Эрдоган вновь обвинил Швецию в укрывании террористов, а также в допущении антитурецких митингов в Стокгольме, отмечает издание. По словам Эрдогана, Швеция не выполнила требование Турции о выдаче 120 террористов.
Hürriyet Daily News напоминает, что Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в мае 2022 года. Однако Турция выразила своё беспокойство в связи с тем, что обе эти скандинавские страны не осуждали действия организаций, которые Анкара считает террористическими. 28 июня 2022 года Швеция, Финляндия и Турция заключили трёхстороннее соглашение, в рамках которого Стокгольм и Хельсинки обязались предпринять шаги по ограничению деятельности данных организаций.
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