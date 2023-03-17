SVT: главком ВС Швеции заявил о полной готовности его армии к вступлению в НАТО

Главнокомандующий вооружённых сил Швеции Микаэль Бюден заявил о полной готовности его армии к вступлению в НАТО, передаёт телеканал SVT. Несмотря на то что заявка североевропейской страны ещё только ожидает ратификации со стороны всех членов Североатлантического альянса, интеграция вооружённых сил Швеции с НАТО идёт своим чередом. Как правило, этот процесс занимает около трёх лет, но скандинавам удалось этого добиться менее чем за один год.

Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден высаживается на остров в южной части Стокгольмского архипелага в компании французского генерала Филиппа Лавиня, Верховного главнокомандующего Объединённых вооружённых сил НАТО по трансформации.

Остров атакован врагом. Всё это, конечно, учения для приехавших гостей. Сегодня внимание также обращено на предполагаемое членство Швеции в НАТО.

ФИЛИПП ЛАВИНЬ, Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО по трансформации: Как правило, для интеграции вооружённых сил страны требуется три года. Для Швеции это займёт меньше года, что просто фантастика.

Итак, вы думаете, что Швеция готова?



ФИЛИПП ЛАВИНЬ: Да, да, да. Мы очень благодарны, что вы хотите присоединиться к нам.

Шведский процесс вступления в НАТО, может, и стоит на месте в ожидании, пока все страны-члены ратифицируют его, одобрив заявку страны. Однако интеграция Вооружённых Сил Швеции с НАТО идёт своим чередом. Главнокомандующий считает, что вооружённые силы готовы к членству.

МИКАЭЛЬ БЮДЕН, Главнокомандующий Вооружённых Сил Швеции: Мы готовы, и в некоторых областях мы могли бы уже сегодня поддержать потенциал сдерживания, который есть у НАТО и в котором НАТО нуждается.

Возникает вопрос в том, что будет означать, если Финляндия станет членом раньше Швеции.

МИКАЭЛЬ БЮДЕН: В краткосрочной перспективе я не вижу, чтобы это означало что-то драматичное и значимое. Хотелось бы идти рука об руку, но в этом отношении нет значительных вызовов, если только речь не пойдёт о длительном времени, о годах.

Дата выхода в эфир 17 марта 2023 года.