TV4: глава МИД Турции заявил о невыполнении Швецией обязательств для вступления в НАТО

18:52
Медведев одержал десятую подряд победу после вылета с Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
18:46
В Пентагоне заявили о получении данных о ненадлежащем использовании помощи США Украине
США получают информацию о ненадлежащем использовании американской военной помощи Украине, заявил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.
18:46
Воздушная тревога объявлена в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога.
18:42
Блинкен во время выступления в Астане больше десяти раз обвинил Россию в начале СВО
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане больше десяти раз обвинил Россию в том, что она начала операцию на Украине.
18:42
«Краснодар» и ЦСКА огласили составы команд на ответный матч Кубка России
«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы команд на второй матч 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России.
18:39
Глава МИД Израиля Коэн заявил о ключевой роли России в регионе
Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что Россия играет с точки зрения его страны ключевую роль в регионе.
18:32
AFP: президента ПСЖ подозревают в участии в похищении человека
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи подозревается в похищении человека в 2020 году.
18:30
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трёх
Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ возросло до трёх.
18:30
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Ясиноватой.
18:26
В Интернете появились фото формы, в которой сборная России могла сыграть на ЧМ-2022
В сети появились фотографии формы, в которой сборная России по футболу могла сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
18:25
В Приднестровье 1 марта начнутся очередные военные сборы
В Приднестровье 1 марта начнутся очередные военные сборы, организованные миротворческим контингентом. Об этом сообщило Министерство обороны непризнанной республики.
18:22
Делегация «Газпрома» провела ряд встреч в Иране
Делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером нанесла визит в Иран для проведения рабочих встреч.
18:17
Медведев уверенно вышел во второй круг турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
18:15
Премьер Брнабич: членство Сербии в ЕС является гарантом мира в регионе
Вступление Сербии в Евросоюз будет являться гарантом безопасности целого региона, заявила премьер-министр республики Ана Брнабич.
18:08
Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.
18:07
Умяров считает, что гол Зобнина в ворота «Локомотива» засчитан справедливо
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал эпизод со вторым голом в ворота «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России.
18:04
Российские шахматисты не сыграют на чемпионатах Азии в 2023 году
Тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия объяснил, почему российские шахматисты не смогут участвовать в чемпионатах Азии в 2023 году.
18:03
Администрация Байдена поддержала разрешение на слежку США за иностранцами
Администрация президента США Джо Байдена намерена поддержать действие закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (раздел 702-й закона о наблюдении за внешней разведкой), который позволяет вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Соединённых Штатов.
18:01
Вучич: Россия и ЕС «поборются» за строительство железной дороги из Сербии в Черногорию
Компании России и ЕС будут соревноваться за право построить участок скоростной железной дороги из центральной Сербии до границы с Черногорией, заявил сербский лидер Александр Вучич.
17:55
При обстреле Кировского района Донецка пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
17:52
Обвиняемый в домогательствах Ле Гре возглавил парижский офис ФИФА
Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре стал главой нового парижского офиса ФИФА.
17:45
Рублёв и Ивашко в паре вышли во второй круг турнира в Дубае
Россиянин Андрей Рублёв и белорус Илья Ивашко успешно вышли во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
17:44
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией
Харьковский горсовет сообщил о переименовании 18 улиц города, названия которых были связаны с Россией.
17:43
Tesla построит завод в мексиканском штате Нуэво-Леон
Компания-производитель электрокаров Tesla договорилась с властями Мексики о строительстве своего нового завода в городе Монтеррей в штате Нуэво-Леон.
17:42
Внешние информационные сервисы ФТС подверглись DDoS-атакам
Информационные сервисы Федеральной таможенной службы (ФТС) подверглись DDoS-атакам.
17:37
Рианчо: скоро у Игнатова появятся предложения из Европы
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об игре полузащитника красно-белых Михаила Игнатова в матче с «Локомотивом» в Кубке России.
17:25
Матыцин: переход Федерации шахмат России в Азию — положительное и значимое решение
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).
17:24
БЕЛТА: Лукашенко прибыл с визитом в Китай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай.
17:23
Не подпавший под санкции Запада Гольдштейн пригрозил США судом за моральные страдания
Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, который не подпал под санкции США, пригрозил подать жалобу на американские власти в ЕСПЧ за «моральные страдания».
17:14
Россия и Индия договорились увеличить количество частот для авиакомпаний двух стран
Авиационные власти России и Индии провели консультации, в результате которых договорились увеличить количество частот для назначенных авиакомпаний двух стран (оно увеличено с 52 до 64).
17:14
Волкановски объяснил, почему хотел увидеть победу Оливейры над Махачевым
Австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Александер Волкановски высказался о поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
17:11
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
17:10
Мишустин: годовой план по многим нацпроектам выполнили почти полностью
Годовой план по большинству национальных проектов в 2022 году выполнили почти полностью.
17:09
«РБ Спорт»: «Пари НН» подпишет трёхлетний контракт с Сулеймановым
Руководство ФК «Пари Нижний Новгород» собирается предложить нападающему Тимуру Сулейманову новое соглашение на три года.
17:05
Кличко заявил, что пожар в Киеве мог произойти из-за взрывов кислородных баллонов
По предварительным данным, пожар в Голосеевском районе Киева мог произойти из-за взрывов кислородных баллонов в здании, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
17:01
Помощник Карпова предположил, что чемпионат Азии по шахматам пройдёт в России
Альберт Степанян, помощник российского гроссмейстера Анатолия Карпова, прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).
17:01
Друг Захаряна рассказал, почему футболист не перешёл в «Галатасарай»
Защитник «Родины» Заурбек Плиев высказался о решении своего друга, полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отказаться от предложения турецкого «Галатасарая».
17:00
Пострадавшие при жёсткой посадке вертолёта под Мурманском получили лёгкие травмы
Пострадавшие при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Мурманской области получили лёгкие травмы, заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев со ссылкой на данные медиков, которые осматривали пассажиров.
16:55
Столтенберг заявил об отсутствии пути назад в отношениях между Россией и НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что в отношениях альянса и России «назад дороги нет».
16:55
Игрока сборной России по пляжному футболу дисквалифицировали на три года
Игрок сборной России по пляжному футболу Юлия Сержантова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
16:54
Путин призвал противодействовать «мрази», которая продвигает неонацизм в России
Российским силовикам необходимо противодействовать всей «мрази», которая продвигает сепаратизм и ксенофобию для раскола общества в России, заявил глава государства Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
16:52
В «Реале» недовольны результатами церемонии вручения наград ФИФА
Представители мадридского «Реала» остались недовольны после оглашения результатов церемонии The Best FIFA Football Awards 2022.
16:46
По факту жёсткой посадки вертолёта в Мурманской области возбудили дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жёсткой посадки вертолёта в Мурманской области.
16:42
В Швеции подняли вопрос об изменении написания слова «Киев» для поддержки Украины
Шведский парламентарий Маркус Вихель поднял вопрос о необходимости изменить подход к правилам написания названия украинской столицы по-шведски. По его мнению, Украину необходимо поддерживать не только финансово, но и символически. В своём обращении к главе МИД страны Тобиасу Билльстрёму он предложил заменить «русское» написание топонима Киев (Kiev) на «украинское» Kyiv. RT ознакомился с соответствующим обращением.
16:41
Три мирных жителя пострадали при обстреле Стаханова со стороны ВСУ
Три человека пострадали в результате очередного обстрела Стаханова со стороны украинской армии.
16:41
Кулемзин сообщил о повреждении моста в результате обстрела Донецка
Многоквартирный жилой дом и мост в Донецке получили повреждения при обстреле со стороны украинских войск.
16:41
Жена Соболева сообщила, что у неё украли сумку
Елена Соболева, жена нападающего «Спартака» Александра Соболева, сообщила о краже её сумки.
16:41
Актёр Тютрюмов готов выступить в составе агитбригад для участников СВО
Заслуженный артист России Александр Тютрюмов заявил, что готов отправиться в составе агитбригад в Донбасс.
16:40
Михаил Турецкий дал оценку шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»
Народный артист России, певец, основатель арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий, который вошёл в число судей вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на телеканале «Россия 1», высказался о пользе подобных шоу для тех, кто хочет раскрыть свой талант.
16:39
В Подмосковье рассказали о программах инклюзивного туризма
В Московской области рассказали о программах инклюзивного туризма.