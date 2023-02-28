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TV4: глава МИД Турции заявил о невыполнении Швецией обязательств для вступления в НАТО

Материал представлен в переводе ИноТВ
Шведская сторона так и не выполнила свои обязательства для того, чтобы страна вступила в Североатлантический альянс, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, передаёт телеканал TV4. По словам дипломата, это будет понятно всем союзникам по НАТО в ходе запланированного на 9 марта в Брюсселе третьего раунда переговоров по расширению НАТО с участием представителей Турции, Швеции и Финляндии.
9 марта состоится новый раунд переговоров по НАТО между представителями Турции с одной стороны и Швецией с Финляндией — с другой. Об этом заявил глава МИД Турции. Но он дал понять, что его скептицизм по отношению к Швеции не поменялся.
 
МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции: Генеральный секретарь НАТО и некоторые союзники заявили, что законы в Швеции теперь изменены, и поэтому Швеция должна стать членом. Мои коллеги будут присутствовать на встрече 9 марта, на которой всем будет ясно, что Швеция не выполнила свои обязательства.
 
Дата выхода в эфир 27 февраля 2023 года.
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источник
TV4 Швеция Европа
теги
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