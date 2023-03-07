CNN: блокируя расширение НАТО, Турция может сыграть на руку линии Кремля

Правительство Турции по-прежнему отказывается одобрять вступление в НАТО Финляндии и Швеции — и это во многом связано с внутриполитическими целями турецкого лидера Реджепа Эрдогана, сообщает CNN. По данным канала, шансы Хельсинки и Стокгольма в итоге всё-таки договориться с Анкарой в самом альянсе оценивают по-разному. Ясно одно — если членство кандидатов так и не будет оформлено, это пойдёт на руку Кремлю и его «пропаганде», констатирует обозреватель CNN.

Когда Швеция и Финляндия в мае прошлого года объявили о своём намерении вступить в НАТО, это было воспринято на Западе как «удар под дых России, а также признак того, что мышление в Европе начинает меняться» — обе эти страны много лет сохраняли нейтральный статус, дабы не спровоцировать Москву, однако российская спецоперация всё же заставила их передумать, пишет обозреватель CNN Люк Макги. Вместе с тем, хотя и Хельсинки, и Стокгольм, и подавляющее большинство членов НАТО хотели бы, чтобы кандидаты официально оформили членство на предстоящем саммите альянса в июле, на пути к воплощению таких желаний стоит серьёзное препятствие — Турция, которая до сих пор так и не дала двум новым членам своё официальное «благословение», отмечает журналист.

Как напоминает Макги, официально турецкий лидер Реджеп Эрдоган возражает против вступления двух стран в альянс по соображениям безопасности: он утверждает, что обе страны — но в первую очередь Швеция — укрывают у себя бойцов Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией, и требует их экстрадировать, однако Швеция уже дала понять, что этого делать не станет.

Вопрос о том, сменит ли Анкара свою позицию к июльскому саммиту, расколол натовских дипломатов поровну — но оба лагеря убеждены, что одним из важнейших аспектов выступают президентские выборы, которые пройдут в Турции в этом году и, по мнению многих экспертов, должны будут стать самой серьёзной политической угрозой для Эрдогана за многие годы, пишет обозреватель CNN.

«Имидж, который создал себе Эрдоган — образ сильного лидера, добивающегося результатов для турецкого народа, — был разрушен, — поведал в беседе с журналистом эксперт программы изучения Турции вашингтонского аналитического центра «Институт Ближнего Востока» Гонул Тол. — А в Турции сейчас очень сильны антизападные и антикурдские настроения. Это — удобная для него тема, с которой можно носиться, и, если сейчас он сделает резкий разворот, он станет выглядеть только слабее».

Ещё одним важным фактором, влияющим на турецкого президента, выступает его нежелание ссориться с российским коллегой Владимиром Путиным, убеждён Тол. «После того как другие страны наложили на Турцию санкции в связи с её деятельностью в Сирии, её военным сотрудничеством с Россией и другими враждебными шагами, Москва стала для страны настоящим спасательным кругом в экономическом смысле, — пояснил аналитик. — Если бы не российские деньги, Эрдоган не смог бы ни поднимать зарплаты, ни обеспечивать финансовую поддержку студентам. А теперь он обещает начать масштабное восстановление после землетрясения. Поэтому Россия по-прежнему является для Эрдогана привлекательным партнёром».

Как отмечает Макги, в четверг между Хельсинки, Стокгольмом и Анкарой пройдёт ещё один раунд переговоров — и в их преддверии все заинтересованные стороны спорят о том, насколько много политического капитала придётся потратить Эрдогану после выборов, если он одержит на них победу.

Оптимисты — к ним относятся сами Финляндия и Швеция, а также часть государств, которые граничат с Россией или раньше входили в зону влияния Советского Союза, — считают, что Турция, которой статус члена НАТО приносит большую выгоду, в конечном счёте поступит в соответствии со своими интересами и откажется от претензий, разъясняет обозреватель CNN. Чиновники соответствующих стран уверены, что Анкара в итоге выдвинет взамен экстрадиции лиц, которых она считает террористами, более реалистичные требования — к примеру, попросит снять санкции или разрешить продажу необходимых ей истребителей — и готовят почву для того, чтобы эти запросы были выполнены, пишет автор. Один из представителей лагеря оптимистов в НАТО сообщил CNN, что, по их предположениям, Эрдоган дождётся саммита, а затем пойдёт на уступки, дабы впоследствии получить «похвалу со стороны всех его западных союзников».

Однако значительно больше чиновников альянса, с которыми пообщались корреспонденты CNN, являются пессимистами и уверены, что Эрдоган точно не сменит свою позицию к июлю. Один из собеседников канала предположил, что Финляндии, вероятно, всё-таки придётся отказаться от совместного вступления в альянс со Швецией и добиваться членства в одиночку, — а другие и вовсе допускают, что заблокированы будут заявки обеих стран, а потому размышляют теперь о том, что НАТО делать при таком сценарии, пишет Макги.

Многие чиновники и дипломаты стран альянса заявили CNN, что главной угрозой в нынешних условиях выступает то, что Турция может «купиться» на заявления Кремля о расколе внутри НАТО и Запада в целом, а значит, западным странам сейчас необходимо чётко показать, что, даже если Финляндия и Швеция не станут полноправными членами НАТО, они по существу будут отныне действовать с ним «в унисон» и станут для него настолько близкими партнёрами, насколько это вообще возможно, продолжает обозреватель CNN.

Отдельной — пусть и не такой сложной — проблемой выступает позиция Венгрии: хотя премьер-министр этой страны Виктор Обран заявлял, что не возражает против вступления в НАТО Швеции и Финляндии, он продолжает находить поводы, дабы не оформлять такую позицию официально, отмечает автор. Как подчёркивает журналист, Орбаном, судя по всему, движет целый ряд мотивов, к которым относится и недовольство странами-кандидатами (они ранее критиковали венгерские власти в связи с нарушением принципа верховенства права), и его «близкие отношения» с Владимиром Путиным, и желание получить от ЕС определённые уступки в обмен на «зелёный свет» для расширения альянса на север. Между тем, несмотря на все попытки Орбана тянуть время, большинство западных официальных лиц считают, что, как только будет решён вопрос с Турцией, Венгрия почти наверняка перестанет чинить препятствия для Хельсинки и Стокгольма, констатирует Макги.

Как бы то ни было, многие чиновники НАТО отмечает, что решение Швеции и Финляндии стало очень ироничным — ведь сам Путин называл одним из основных поводов для спецоперации на Украине необходимость пресечь расширение альянса, пишет обозреватель CNN. Тот факт, что действия Москвы, в общем-то, и заставили так долго придерживающиеся нейтралитета страны всё же присоединиться к НАТО, большинство на Западе называют «серьёзнейшим автоголом со стороны Кремля», поясняет журналист.

Впрочем, пока членство двух новых кандидатов не оформят окончательно, альянс будет оставаться «в несколько подвешенном состоянии»: хотя обе страны уже бесповоротно заняли сторону Запада и не вернутся к нейтральному статусу, если они в итоге не смогут войти в НАТО, Кремль может воспользоваться этим «в целях пропаганды», в заключение подчёркивает Макги. При таком сценарии даже в случае внезапного завершения украинского конфликта легенда о расколотом Западе сохранит силу — и ей точно будут пользоваться противники альянса, предупреждает обозреватель CNN.