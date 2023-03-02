SRF: финский парламент открыл стране путь в НАТО — но сомнения остались

Депутаты финского парламента в большинстве своём проголосовали за вступление страны в НАТО, сообщает швейцарский телеканал SRF. Для тех семерых, кто отдал свой голос против, основной причиной для сомнений стал вопрос о ядерном оружии. По финскому законодательству, его размещение в стране запрещено. Впрочем, министр обороны Финляндии подчеркнул, что вопрос о размещении ядерного оружия НАТО на территории страны останется «совершенно неактуальным» даже после вступления в альянс.

184 за, 7 против, один воздержался — при таком явном соотношении голосов финский парламент принял в среду целый пакет законов, которые должны открыть скандинавской стране путь к вступлению в НАТО, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Сторонники этого решения представляли все политические лагеря. Самой важной причиной для вступления в альянс они назвали российскую спецоперацию на Украине, которая, с их точки зрения, противоречит международному праву. Финляндия имеет более чем 1300-километровую границу с Россией и рассматривает членство в НАТО как свою гарантию безопасности, поясняет корреспондент SRF.

С момента окончания Второй мировой войны Финляндия балансирует между Западом и Востоком. В 1948 году был подписан договор о дружбе с Советским Союзом, который дважды нападал на Финляндию. В то же время Хельсинки рассматривали нейтралитет как способ дистанцироваться от Москвы.

Образовавшейся свободой манёвра Финляндия воспользовалась в середине 1970-х годов, когда принимала в Хельсинки первую Конференцию по безопасности и сотрудничеству (сегодняшняя ОБСЕ), напоминает швейцарский телеканал. На ней все страны-участницы, включая Советский Союз, обязались соблюдать принцип нерушимости национальных границ. Только в 1989 году Финляндия смогла вступить в Совет Европы, а затем воспользовалась расширенной политической свободой для вступления в Европейский союз в 1995 году.

Став членом ЕС, скандинавская страна с населением 5,5 млн человек проявила себя как сторона, «наводящая мосты» с Российской Федерацией. Эта стратегия потерпела колоссальный крах после начала российской спецоперации на Украине, которая в одночасье изменила политику безопасности Финляндии, утверждает SRF. Ещё в мае прошлого года 188 из 200 депутатов финского парламента высказались за подачу заявки на вступление в НАТО.

Однако в ходе последних затяжных дебатов были высказаны последние сомнения: они касались ядерного оружия НАТО. Согласно действующему финскому законодательству, такое оружие запрещено на территории страны.

Для семи парламентариев, в основном посткоммунистического толка, это стало причиной проголосовать против членства в НАТО. Министр обороны Антти Кайкконен, однако, подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Финляндии останется «совершенно неактуальным» даже после вступления страны в НАТО.

Как напоминает швейцарский телеканал, из 30 стран — членов НАТО 28 уже ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в альянс. В Венгрии парламент примет решение на следующей неделе. В Турции же решение, вероятно, будет принято только после президентских и парламентских выборов 14 мая.

В преддверии выборов в своей стране — в Финляндии парламент будет вновь избран 2 апреля — левоцентристское правительство Финляндии хотело вывести вопрос по поводу НАТО «с линии огня». В первую очередь, со стороны России, подчёркивает SRF.