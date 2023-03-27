SVT: не надо указывать — для вступления в НАТО Швеции придётся прекратить критиковать Венгрию

Венгерские политики рассчитывают в будущем избежать критики своей страны со стороны Швеции, передаёт телеканал SVT. Заверения на этот счёт необходимы венграм для того, чтобы парламент страны ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью национальному радио.
Политический директор канцелярии премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил в эфире национального радио о том, что некоторые венгерские депутаты чувствуют себя неловко, поскольку они наблюдали, как члены шведского кабинета министров взяли в привычку ставить под сомнение состояние демократии в его стране. По словам государственного деятеля, неоднократные неприятные высказывания о венгерских избирателях и политиках со стороны шведских коллег оскорбляют всю Венгрию, пишет SVT.
Балаш Орбан отметил, что венгерские парламентарии ожидают получить заверения от шведской стороны об отсутствии каких-либо разногласий между двумя европейскими странами. Политик не сообщил, в каком виде и в каком объёме должны выглядеть такие заверения, подчёркивает SVT.
Шведский телеканал напоминает о недавнем заявлении главы МИД Венгрии Петера Сийярто: причина, по которой Стокгольм так долго ждёт одобрения венгерским парламентом заявки на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заключается в том, что венгерские политики устали от получения «указаний» со стороны североевропейских стран.
Ожидается, что 27 марта венгерский парламент проголосует за вступление Финляндии в НАТО, а голосование по Швеции пока не планируется. Балаш Орбан заявил о том, что Венгрию и Финляндию связывает «уникальная историческая дружба» и Будапешту, по всей видимости, удалось получить от Хельсинки заверения, что по части критики венгерской демократии проблем с финнами не будет, резюмирует SVT.
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