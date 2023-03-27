SVT: не надо указывать — для вступления в НАТО Швеции придётся прекратить критиковать Венгрию

Политический директор канцелярии премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил в эфире национального радио о том, что некоторые венгерские депутаты чувствуют себя неловко, поскольку они наблюдали, как члены шведского кабинета министров взяли в привычку ставить под сомнение состояние демократии в его стране. По словам государственного деятеля, неоднократные неприятные высказывания о венгерских избирателях и политиках со стороны шведских коллег оскорбляют всю Венгрию, пишет SVT.

Балаш Орбан отметил, что венгерские парламентарии ожидают получить заверения от шведской стороны об отсутствии каких-либо разногласий между двумя европейскими странами. Политик не сообщил, в каком виде и в каком объёме должны выглядеть такие заверения, подчёркивает SVT.

Шведский телеканал напоминает о недавнем заявлении главы МИД Венгрии Петера Сийярто: причина, по которой Стокгольм так долго ждёт одобрения венгерским парламентом заявки на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заключается в том, что венгерские политики устали от получения «указаний» со стороны североевропейских стран.