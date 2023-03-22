Der Spiegel: против воли Венгрии — Столтенберг анонсировал встречу комиссии НАТО — Украина на министерском уровне

22:41
Глава ФРС: процесс снижения инфляции в США будет долгим
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что уровень инфляции в стране остаётся слишком высоким, его возвращение к показателю 2% будет долгим.
22:36
Роналду: когда ты на вершине, трудно разглядеть то, что внизу
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об уходе из «Манчестер Юнайтед».
22:32
Минфин США: дефолт в стране приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте
Возможный дефолт в США приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
22:31
Железняков: Губанова вполне может побороться за медали ЧМ по фигурному катанию
Хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, оценил шансы представительницы Грузии Анастасии Губановой на чемпионате мира 2023 года по фигурному катанию.
22:30
Замглавы МИД Рябков: Россия готова защищаться от агрессивных выпадов США всеми средствами
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова защищаться от агрессивных выпадов Вашингтона всеми средствами.
22:25
ФХР выступила с заявлением о решении IIHF продлить отстранение России
Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением о решении Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение России и Белоруссии на сезон-2023/24.
22:14
Медведев заявил о возросшей угрозе ядерного конфликта
Угроза конфликта с применением ядерного оружия не исчезла, более того — она возросла, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
22:12
Девушки-военные рассказали, как отбили атаку украинских беспилотников на Севастополь
Российские военнослужащие Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как отбили атаку украинских беспилотников на Севастополь.
22:07
В ДНР заявили об обстреле Донецка из РСЗО со стороны ВСУ
Украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
21:58
СКА победил «Торпедо» и первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина
СКА одержал выездную победу над «Торпедо» в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина и стал первым финалистом Западной конференции.
21:58
Bloomberg: Всемирный банк оценил восстановление Украины в $411 млрд
Украине потребуется не менее $411 млрд на восстановление, сообщает Bloomberg со ссылкой на обновлённый расчёт Всемирного банка совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством страны.
21:56
ЦПВС: доставка гумпомощи в Алеппо приостановлена после удара F-16 ВВС Израиля
Доставку гуманитарных грузов в аэропорт в Алеппо (Сирия) приостановили после того, как четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли по нему удар.
21:45
РИА Новости: «Торпедо» не рассматривает кандидатуру Юрана
Руководство московского «Торпедо» не рассматривает Сергея Юрана в качестве кандидата на пост главного тренера команды.
21:42
Жук: решение Степановой и Букина уйти из группы стало неожиданным
Известный тренер Ирина Жук не предвидела переход двукратных вице-чемпионов Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина в группу Александра Жулина.
21:40
Le Figaro: порядка 30 пилотов ВСУ уже полтора месяца обучаются на французских Mirage 2000
Le Figaro пишет, что порядка 30 пилотов Вооружённых сил Украины уже на протяжении более полутора месяцев обучаются на французских истребителях Mirage 2000, которые разработаны компанией Dassault Aviation.
21:35
В ФРС заявили об устойчивости банковской системы США
Банковская система США является устойчивой, но последние события могут оказать влияние на экономическую активность, сообщает Федеральная резервная система (ФРС).
21:31
Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Торпедо»
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость о том, что он может возглавить столичное «Торпедо».
21:28
Грачёва вышла во второй круг теннисного турнира в Майами
Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
21:25
Блинкен ушёл от ответа на вопрос об исполнении ордера МУС на «арест» Путина в США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен ушёл от прямого ответа на вопрос об исполнении ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина в случае его прибытия в Соединённые Штаты.
21:19
В Самаре загорелся доходный дом Челышева
Здание доходного дома Челышева загорелось в историческом центре Самары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
21:07
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,75—5%
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75—5% годовых.
21:06
Вернувшийся из плена боец ЛНР заявил, что украинские военные пытали его током
Вернувшийся из плена на Украине мобилизованный боец из Луганской Народной Республики рассказал, как украинские военные пытали его током.
21:04
Мостовой не видит смысла к возврату проведения РПЛ на схему «весна — осень»
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал идею перехода на схему проведения чемпионата России на схему «весна — осень».
21:00
УЕФА не видит нарушений во флаге «Великой Венгрии» с частью территории Украины
В Федерации футбола Венгрии (MLSZ) рассказали, как решился вопрос с неоднозначной национальной символикой.
21:00
Чугайнов назвал причины провала Талалаева в «Торпедо»
Бывший тренер «Торпедо» Игорь Чугайнов назвал причины провала Андрея Талалаева на посту наставника столичного клуба.
20:55
Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»
Украинский президент Владимир Зеленский присвоил Харькову почётное звание «Город-герой Украины».
20:55
Игнатьев: происходящее с «Торпедо» не украшает российский футбол
Бывший наставник «Торпедо» Борис Игнатьев высказался об изменениях в столичном клубе.
20:50
Студия Valve анонсировала игру Counter-Strike 2
Студия Valve анонсировала игру Counter-Strike 2.
20:48
Кожевников назвал ожидаемым решение IIHF продлить отстранение россиян
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России и Белоруссии.
20:45
В «Оренбурге» объяснили решение клуба продавать билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал решение клуба продавать билеты на домашний матч с «Ростовом» по 10 рублей.
20:41
Появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с футболистами «Химок»
Появилась аудиозапись эмоционального разговора главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева, который на высоких тонах пообщался с некоторыми членами клуба.
20:41
В НХЛ считают, что отстранение россиян может повлиять на проведение Кубка мира
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал новость о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России и Белоруссии.
20:38
Фтизиатр Аксёнова считает, что детям можно мочить пробу Манту
Главный внештатный детский фтизиатр Минздрава России Валентина Аксёнова выразила мнение, что детям можно мочить пробу Манту.
20:37
Подмосковные поликлиники получат 39 новых машин неотложной помощи
Медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
20:36
Аналитик Андриевская дала рекомендации по выбору кредита для покупки автомобиля
Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская рассказала, как подобрать кредит для покупки автомобиля.
20:36
Иммунолог Попова посоветовала избегать длительного контакта пробы манту с водой
Аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» Ольга Попова заявила, что пробу манту можно мочить, но длительный контакт с водой нежелателен.
20:35
Парки и сады Петербурга начали закрывать на просушку
Парки и сады Санкт-Петербурга начали закрывать на просушку. Всего планируется ограничить вход на территорию 104 объектов.
20:32
В Лисичанске заявили о гибели жителя города в результате обстрела со стороны ВСУ
Житель города Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны армии Украины, сообщили в мэрии города.
20:31
Автоэксперт Горохова рассказала, как определить скрученный пробег при покупке машины
Представитель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Горохова рассказала о способах определения скрученного пробега при покупке автомобиля.
20:30
В Подмосковье нарастили производство пластмассовых изделий
В Московской области выросло производство пластмассовых и резиновых изделий. В январе рост составил 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
20:30
В Татарстане отметят 200-летие Каюма Насыри и 225-летие Пушкина
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о праздновании 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в 2024 году и 200-летия со дня рождения татарского литератора и учёного-этнографа Каюма Насыри в 2025 году.
20:27
Ветеран ВС США Гейдж: Путин правильно предупредил Запад об урановых боеприпасах для Киева
Ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж заявил, что российский лидер Владимир Путин правильно сделал, что предупредил Великобританию о последствиях поставок Киеву боеприпасов с обеднённым ураном.
20:24
Устюгов примет участие в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам
Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о планах олимпийского чемпиона Сергея Устюгова в чемпионате России по лыжным гонкам.
20:23
Плющев заявил, что надеялся на возвращение российских хоккеистов на международные соревнования
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что надеялся на возвращение российских хоккеистов на международные турниры.
20:19
Каменский о продлении отстранения сборной России: IIHF пилит сук под собой
Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал решение руководства Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24.
20:13
Пригожин предложил Блинкену профинансировать совместный проект в Африке
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин предложил госсекретарю США Энтони Блинкену профинансировать совместный проект в Африке.
20:12
Журналист Херш: Байден решил подорвать «Северные потоки» из-за поражений ВСУ на фронте
Журналист Сеймур Херш предположил, что президент США Джо Байден решил подорвать трубопроводы «Северный поток» и и «Северный поток — 2» из-за поражений Вооружённых сил Украины на фронте.
20:10
Чугайнов — об уходе Талалаева из «Торпедо»: для меня это непонятно
Бывший тренер «Торпедо» Игорь Чугайнов прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста наставника московской команды.
20:05
Игнатьев призвал руководство «Торпедо» уйти в отставку вслед за Талалаевым
Бывший наставник «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о тренерской чехарде в столичном клубе.
20:02
Теннисистка Андреева стартовала с победы на турнире в Майами
Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).