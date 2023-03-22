Der Spiegel: против воли Венгрии — Столтенберг анонсировал встречу комиссии НАТО — Украина на министерском уровне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о проведении в апреле заседания комиссии НАТО — Украина на министерском уровне, сообщает Der Spiegel. До этого такие встречи блокировала Венгрия, но сейчас глава альянса проигнорировал возражения Будапешта. По его словам, в этом случае он воспользовался своим «привилегированным правом». Также он пригласил украинского президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе в июле этого года.

Несмотря на возражения Венгрии, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует провести в апреле заседание комиссии НАТО — Украина на министерском уровне, сообщает Der Spiegel. Глава альянса заявил, что с уважением относится к опасениям Будапешта по поводу защиты прав национальных меньшинств на Украине и всегда пытается добиться единодушия в рамках военной организации. Но если сделать этого не получается, то он имеет «привилегированное право» созывать подобные заседания, которым в этом случае и воспользовался. Столтенберг также пригласил украинского президента Владимира Зеленского на встречу НАТО в столице Литвы Вильнюсе в июле этого года.

Комиссия НАТО — Украина — это объединение, которое было создано для развития отношений между альянсом и Украиной. Оно представляет из себя платформу для консультаций по общим вопросам безопасности. Последнее заседание комиссии на министерском уровне прошло в июле 2017 года. После этого Венгрия начала блокировать дальнейшие встречи. Причиной этого, в частности, послужил новый украинский закон «Об образовании», который ограничивал школьные занятия на языках нацменьшинств. Главным образом это коснулось русскоязычного населения, но и венгерского тоже.

Неизвестно, примет ли Будапешт участие в запланированной на апрель встрече. Непонятно и то, почему Столтенберг решил провести заседание против воли Венгрии именно сейчас. В любом случае венгерское правительство может продолжить блокировать дальнейшее расширение сотрудничества между альянсом и Украиной, ведь все решения в НАТО принимаются только в том случае, если ни у кого нет возражений.