Предположения о том, что Москва собирается расширить границы спецоперации, не соответствуют действительности. Такое мнение в недавнем интервью высказала конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин. При этом она обвинила Вашингтон в том, что своей помощью Киеву он продолжает спонсировать «опосредованную войну» с Россией, пишет The Independent.

Конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин продолжает свой «крестовый поход» против помощи Вашингтона Киеву. Она назвала тиражируемые сторонниками Украины предположения о том, что Москва планирует напасть на Европу, «ложью», пишет The Independent.

В недавнем интервью кабельной сети Real America's Voice законодательница вновь раскритиковала расходы США на поддержку ВСУ. При этом она выразила уверенность, что российская спецоперация не выйдет за пределы Украины.

«Вся суть того, почему мы находимся там, на Украине, является смехотворной, — сказала Грин — Мы платим за… опосредованную войну с Россией, хотя я ни разу не видела, чтобы Путин действительно каким-то образом демонстрировал свои планы вторгнуться в Европу». «Я не верю всей той лжи, которую мне об этом рассказывают», — добавила она.

Глава НАТО Йенс Столтенберг называл конфликт на Украине «величайшим кризисом безопасности в Европе со времён Второй мировой». А президент страны Владимир Зеленский утверждал, что Россия якобы может впоследствии атаковать участников альянса, напоминает The Independent.

Заявление Грин вызвало возмущение среди сторонников Киева в Вашингтоне. Они указали на то, что представительница Джорджии не имеет доступа к оперативному штабу Владимира Путина, поэтому не может знать о его «амбициях», отмечает издание.

Ранее конгрессвумен уже подвергалась нападкам за свою позицию. Её обвинили в «повторении российской пропаганды» после того, как она завила, что американские политики используют Украину, чтобы отмывать деньги и прикрывать собственные преступления, напоминает The Independent.