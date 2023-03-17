WP: «гражданская война» республиканцев из-за поддержки Украины ставит под угрозу финансирование Киева

Долгое время члены Республиканской партии США выступали за активную роль Америки на международной арене, однако в последнее время всё большую популярность среди правых набирает доктрина невмешательства, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, перелом в политике партии наступил в годы президентства Дональда Трампа. В связи с этим растущее число консерваторов сегодня выступает против военной помощи Киеву, что грозит поставить финансирование ВСУ под угрозу, предупреждает газета.

Если Рональд Рейган в своё время оправдывал американскую вовлечённость в дела других государств «судьбой нации», призванной быть «сияющим городом на холме», который вдохновлял бы другие страны, то на недавнем ужине в честь бывшего президента несостоявшийся кандидат в губернаторы Аризоны от Республиканской партии Кэри Лейк донесла до активистов партии совсем другое послание, пишет The Washington Post.

«Мы живём на сумасшедшей планете, где сотни миллиардов долларов наших с трудом заработанных американских денег отправляются за границу, чтобы начать третью мировую войну», — сказала Лейк в программном выступлении, намекнув на помощь, оказываемую Соединёнными Штатами Украине.

Хотя республиканцы в конгрессе ранее отмахнулись от подобной оценки как от «маргинальной точки зрения», поддерживаемой лишь горсткой консерваторов, избиратели партии всё чаще придерживаются тех же скептических взглядов, а опросы показывают, что люди стали прохладнее относиться к помощи США Киеву в то время, как конфликт затягивается на второй год, пишет издание. Вероятные и уже объявленные кандидаты в президенты от Республиканской партии, включая губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего президента Дональда Трампа, а также растущая фракция законодателей-республиканцев в палате представителей также продвигают этот скептицизм. По мнению газеты, это может иметь катастрофические последствия для конфликта и самой партии.

Корни внутрипартийного раскола, на взгляд авторов статьи, лежат в изменении внешнеполитического курса Республиканской партии за последние несколько десятилетий, когда часть заметных консервативных фигур — наиболее влиятельной из которых был Дональд Трамп — начала открыто отвергать позицию Рейгана времён холодной войны о «лидерстве в свободном мире» в пользу политики невмешательства в дела других стран.

«Это продолжающаяся гражданская война, и я думаю, что реалисты и те из нас, кто верит в более сдержанную внешнюю политику, находятся на подъёме», — считает вице-президент Центра обновления Америки Дэн Колдуэлл.

Традиция национализма и скептицизма по отношению к иностранному вмешательству существовала у американских правых задолго до Рейгана, отмечает издание, подчёркивая, что девиз «Америка прежде всего» был придуман группой влиятельных консерваторов, выступавших против оказания помощи союзникам в начале Второй мировой войны. По словам историка из Университета Вандербильта Николь Хеммер, после войны угроза со стороны Советского Союза и международного коммунистического движения способствовала поддержке республиканцами более агрессивной внешней политики.

Примечательно, что несостоявшийся кандидат в президенты Пэт Бьюкенен возродил лозунг «Америка прежде всего», чтобы выступить за выход из зарубежных военных конфликтов в 1990-х годах. В тот период республиканцы критиковали вмешательство президента Билла Клинтона в ситуацию с Сомали и Косовом, а Джордж Буш — младший проводил предвыборную кампанию в 2000 году, выступая против концепции строительства государств за рубежом.

Теракты 11 сентября 2001 года изменили планы Буша, и в его правлении господствующей стала доктрина упреждающих ударов и американского вмешательства, основанная на продвижении демократии. На какой-то период консерваторы, поддерживающие идею невмешательства, казалось, вымерли, но к тому времени, когда Буш покинул свой пост, дорогостоящие и затяжные конфликты в Ираке и Афганистане подорвали рейтинг президента, в том числе среди республиканцев, что повлекло за собой возрождение антивоенных настроений, констатирует издание.

Переломным моментом для новой эры внешней политики республиканцев стали дебаты в феврале 2016 года между вероятными кандидатами на пост президента от Республиканской партии Дональдом Трампом и братом бывшего президента США Джебом Бушем в Южной Каролине. Трамп тогда назвал войну в Ираке «большой ошибкой» и раскритиковал администрацию Буша за ложь о наличии у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, вызвав неодобрение публики. Эксперты предсказывали, что этот момент поставит кандидатуру Трампа под сомнение, особенно в штате с большим количеством военных. Вместо этого, неделю спустя, будущий президент победил в 44 из 46 округов штата.

Тем не менее после прихода к власти Трампа его внешнюю политику оказалось трудно классифицировать, пишет газета. Он колебался между воинственными и обожающими высказываниями в адрес северокорейского диктатора Ким Чен Ына, настаивал на выводе американских войск из Афганистана и Сирии и занимал более агрессивную позицию по отношению к Ирану, в частности, отдав приказ об убийстве высокопоставленного иранского генерала.

Украина и Россия сыграли огромную роль в президентстве Трампа из-за двух скандалов: с расследованием вмешательства Москвы в выборы 2016 года и попытками Трампа оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы заставить его провести расследование в отношении Байдена. Это подтолкнуло самых преданных сторонников Трампа к недоверию к Украине как коррумпированной и ненадёжной стране. Путин, в свою очередь, работал над укреплением имиджа России в глазах американских консерваторов, изображая себя защитником традиционных ценностей. Опрос YouGov, проведённый в прошлом году, показал, что республиканцы более благосклонно относятся к Путину, чем к Байдену и другим высокопоставленным демократам, напоминает газета.

В годы правления Трампа некоторые республиканцы, которых принято было относить к ястребам или неоконсерваторам, вышли из партии, другие же изменили свою точку зрения, пишет газета. Нежелание противостоять России, однако, не всегда сочетается с позицией невмешательства в отношении других регионов мира. Многие из сторонников новой внешней политики в Республиканской партии выступают за гораздо более агрессивную позицию в отношении Китая.

Сегодня гражданская война республиканцев за внешнюю политику перекинулась из конференц-залов аналитических центров на предвыборную кампанию 2024 года и Капитолийский холм. Трамп и его союзники начали атаковать соперников за пост кандидата от партии на выборах 2024 года, осуждая их «ястребиные» позиции. Нападкам подверглись, в частности, бывший представитель США в ООН Никки Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс. Рон Десантис, который, по опросам, лидирует в партийной гонке, отказался от прежней традиционной позиции республиканского ястреба, начав отрицать важность защиты Украины.

Этот новый тон в отношении конфликта нравится растущему числу избирателей-республиканцев, пишет газета. Опросы неоднократно показывали, что республиканцы, которые изначально подавляющим большинством голосов поддерживали помощь Украине, отныне разошлись во мнениях относительно этой помощи. По данным опроса Washington Post и ABC News, проведённого в феврале этого года, 50% республиканцев считают, что Соединённые Штаты делают «слишком много» для поддержки Украины, притом что в апреле прошлого года таких было всего 18%.

«Среднестатистический республиканец на низовом уровне гораздо сильнее поддерживает невмешательство, чем среднестатистический сенатор-республиканец, — замечает республиканский стратег и советник политиков-республиканцев Энди Сурабиан. — Существует огромный разрыв между избирателями нашей партии и избранными лидерами нашей партии по этому вопросу».

Это может поставить под угрозу будущие потоки финансирования войны, которые до сих пор пользовались двухпартийной поддержкой, предупреждает издание. Конгресс финансировал военные усилия Киева до конца сентября прошлого года, но уже в мае десятки республиканцев в палате представителей и 11 членов партии в сенате проголосовали против последнего законопроекта о выделении дополнительных средств. Теперь, когда палата представителей контролируется республиканцами, проблем с финансированием военной помощи Украине может стать больше, считают авторы статьи.

В то же время некоторые законодатели-республиканцы, поддерживающие помощь Украине, заявляют, что готовы выслушать аргументы избирателей, требующих более чётких целей и прозрачности в отношении выделения средств Киеву, но вместо этого их часто заваливают конспирологическими теориями, которые не имеют под собой никаких оснований.